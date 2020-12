Zhnusení, nepochopení, ale i smutek a bezmoc. Vášnivé reakce na české i rakouské straně vyvolal v polovině listopadu příspěvek mikulovské radnice na sociální síti Facebook, o tom, že neznámý vandal sprejem poničil za pětatřicet milionů zrekonstruovaný most Portz Insel. Historickému skvostu ze sedmnáctého století již navrátila původní vzhled specializovaná firma.

Město Mikulov však nyní řeší, jak zabránit případné další devastaci. „Opravdu jsem z toho byla zhnusená. Uvidíme, zda se policii podaří viníka dopadnout. Nicméně my již nyní uvažujeme, že bychom sem umístili zabezpečovací zařízení včetně kamerového systému,“ naznačila místostarostka města Sylva Chludilová.

Odstranění nasprejovaných nápisů vyšlo radnici na několik desítek tisíc korun. „Nápisy jsme odstraňovali pískováním, tedy tlakovaným proudem vzduchu s přidáním písku. Zabralo to něco okolo pěti hodin práce. Cihlový materiál se tímto způsobem opravuje lépe a jde to i při nižších teplotách vzduchu. Například ale při renovaci pískovcových soch by něco takového možné nebylo. Musí být sucho a teplota vyšší než patnáct stupňů,“ zmínil technik specializované firmy, která most obnovovala.

Nevzhledné klikyháky pobouřily i obyvatele rakouské obce Drasenhofen, která se spolu se Sedlecem a Mikulovem podílela na rekonstrukci mostu. „Objevilo se to dokonce i v našich médiích. Je skutečně příšerné, co tady sprejeři napáchali. Pokud je policie dopadne, v každém případě by jim to měli dát k náhradě. Každopádně si myslím, že instalace kamer je dobrý a nevyhnutelný nápad,“ okomentovala například Irene Strobl.

Takový postup radnice by uvítali i sami policisté. „Kamera je účinný nástroj při získávání důkazů. Díky ní jde často pachatele vypátrat a usvědčit. Význam to tedy jistě má. Případné pachatele navíc vědomí, že budou natočeni, může od páchání trestné činnosti odradit,“ domnívá se policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Na Mikulovsku podle něj k vandalismu tohoto směru nedochází více než kdekoli jinde v Jihomoravském kraji. „Trestné činnosti poslední měsíce spíše ubývá. Konkrétně aktivita sprejerů je poslední roky dá se říci na stejné úrovni,“ srovnal mluvčí.

Za ojedinělý považuje fakt, že si sprejeři vybrali zrovna historickou památku. „Takové případy se objevují spíše zřídka. Častěji ničí vandalové fasády panelových a bytových domů, garáže, nádražní prostory a plochy, které zkrátka působí bezprizorně, smutně a neutěšeně,“ zmínil Malášek.

Usvědčováním sprejerů se zabývají policejní specialisté. Ti k práci využívají počítačový program Tag Bust, který dokáže rozpoznat podobné rukopisné prvky. „Jde o hodně složitou záležitost. Výtvory rozebíráme, analyzujeme a hledáme společné znaky, které by nás dovedly k usvědčení viníka,“ nastínil mluvčí s tím, že sprejerům v případě prokázání viny hrozí i pobyt za mřížemi.