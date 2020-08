Auta nad tři a půl tuny musela dosud využívat objízdnou trasu ze směru od Mikulova Mikulova po silnici II/421 a silnici II/425 a ze směru od Brna pak po silnicích III/41621 a III/4205. Osobní auta jezdila kyvadlově.

„Ještě budeme dodělávat chodníky, pro pěší to tedy zatím nebude příliš komfortní průchod, ale do čtrnácti dnů by mělo být vše vybudované,“ požádala o trpělivost Rajchlová.