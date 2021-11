Deníku Rovnost to potvrdil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku oblasti Jih Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. „Včera ještě uklízeli dělníci nějaké buňky a od čtvrtečního pozdního odpoledne či od pátečního rána by měla být silnice průjezdná,“ sdělil v pátek po obědě.

Krajští silničáři od dubna pracovali na rekonstrukci mostu přes říčku Trkmanku. Původní most šel k zemi. Nahradil jej nový, který bez daně vyšel na devatenáct milionů korun.

Zcela průjezdná by měla být silnice v celé délce z Břeclavi do Hustopečí až v polovině prosince. Dělníci totiž na téže komunikaci opravují ještě jeden most. Kvůli jeho rekonstrukci musejí řidiči sjet ze silnice 425 u Ladné, kudy vede objízdná trasa.