Krajští silničáři od dubna pracovali na rekonstrukci mostu přes říčku Trkmanku. Původní most šel k zemi. Nahradil jej nový, který bez daně vyšel na devatenáct milionů korun. „Most přes Trkmanku je víceméně dokončený. Čekáme na nějaké formální záležitosti, a zároveň zde provádějí stavební činnost dělníci jiného zhotovitele. Otevření mostu předpokládáme příští týden,“ oznámil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku oblasti Jih Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Nyní zbývá již jen dokončit terénní úpravy a staveniště odklidit. Zcela průjezdná by však měla být silnice v celé délce z Břeclavi do Hustopečí až v polovině prosince. Dělníci totiž na téže silnici opravují ještě jeden most. Kvůli jeho rekonstrukci musejí řidiči sjet ze silnice 425 u Ladné, kudy vede objízdná trasa.

Zprovoznění úseku u Rakvic těší i místní. „Chodívám kolem Trkmanky pravidelně běhat. Vždycky jsem se díval, jak se práce hýbou. Osobně mě objížďka zase tak netrápí. Mosty se musejí opravit. Jediné, co mi vadí, je, že se uzavírka odráží na provozu v obci. A taky na stavu silnice. Doufám proto, že kraj cestu od rybníku Šutrák až po Podivín opraví. Je to katastrofa,“ okomentoval například Libor Lukeš.

V totéž věří i rakvický starosta Radek Průdek. „Všichni obyvatelé naší obce si velmi oddechnou. Zatížení průtahu Rakvicemi bylo za posledního půl roku enormní. Jsem rád, že to skončí, a především jsem rád, že i přes nárůst dopravy nedošlo v obci k žádné nehodě,“ uvedl starosta.

Zdůraznil zároveň, jak moc se zvýšený provoz podepsal na stavu povrchu silnice na objízdné trase. „Silnice je silně narušená a poškozená. S panem místostarostou se chystáme jednat s vedením kraje o případné opravě úseku, a také o investicích do dalších krajských komunikací, které se naší obce bezprostředně dotýkají,“ připomněl starosta, který tak narážel především na stav spojnice mezi Rakvicemi a Přítlukami.

I tuto silnici plánují krajští silničáři opravit. „Máme zpracovanou diagnostiku a v příštím roce bychom měli zahájit projekční přípravu. Silnici zatím případně opravíme pouze běžnou údržbou z provozních prostředků,“ zmínil Olšák.