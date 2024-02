Za předjíždění kamionů dávají policisté pokuty. Na jihu Moravy jich padly stovky

Most bez povšimnutí roky chátral. Jedním z důvodů je, že dosud není jasné, kdo je jeho vlastníkem. Ředitelství silnic a dálnic dokonce před více než dvěma lety požádalo stavební úředníky v Hustopečích o svolení ke zbourání. Verdikt ale dosud není jasný.

„Správní řízení ve věci nadjezdu ještě není ukončeno,“ sdělila stručně na dotaz Deníku Hana Řeháková z odboru přestupků a silničního hospodářství hustopečského městského úřadu.

Přetahovaná o most, pod nímž denně projedou v obou směrech desítky tisíc osobních a nákladních aut, tak i nadále pokračuje. Někdejší starosta Velkých Němčic František Smetana už dříve upozornil, že ho v roce 1977 postavilo tehdejší Ředitelství dálnic. „Ať se to Ředitelství silnic a dálnic líbí či nelíbí, jsou jeho nástupnickou organizací. O most by se tedy měli starat,“ poznamenal Smetana.

Nadjezd nad dálnicí D2 u Velkých Němčic je opět zprovozněný.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Nynější starosta Pavel Nápravník si myslí totéž. „Spor o vlastnictví nadále trvá. My most v majetku nemáme. Logicky jsme tedy nemohli zanedbat jeho údržbu, jak tvrdí státní silničáři. Vždyť my ani nemůžeme investovat do cizího majetku,“ nechal se slyšet starosta.

Velkoněmčický nadjezd využívají především zemědělci a vinaři, ale i řidiči osobních aut, traktoristé a cyklisté. Když byl most uzavřený, jezdili místní přes Křepice, což byla až jedenáctikilometrová zajížďka.

Podívejte se na video, jak to na místě vypadá

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Státní silničáři jsou i nadále přesvědčení o tom, že za stav mostu u Velkých Němčic, z nějž mohou odpadávat části přímo na dálnici, je zodpovědný právě městys. Argumentují smlouvou o převodu do jeho majetku z roku 1981.

Řidiči, které redakce Deníku oslovila, většinou o špatném stavu mostu vůbec neměli ponětí. „Jezdím tudy dvakrát týdně. Nenapadlo by mě, že mi hrozí jakékoli nebezpečí. Jako řidič nedokážu posoudit reálný stav mostu, pod kterým projíždím. Věřím jen, že to hlídá někdo jiný,“ zareagoval například už před časem Petr Homola.

Dálnice D2 a D1: reportéři testovali, jak řidiči kamionů u Brna dodržují zákazy

Podobně nejasné je i vlastnictví asi dvacet kilometrů vzdáleného nadjezdu u Podivína. Most nikoho, jak mu místní říkají, taky roky chátrá. „V rámci určení majitele zmíněného mostu na D2 u Podivína zatím nemáme žádné nové stanovisko,“ zmínila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

Nejnovější informace, které mají v souvislosti s mostem u Podivína na břeclavské radnici, pocházejí z listopadu loňského roku. „Ředitelství silnic a dálnic nás tehdy informovalo, že je hotová projektová dokumentace na rekonstrukci zádržného systému. Výběr zhotovitele i s podepsáním smlouvy avizovalo na únor letošního roku. Realizaci předpokládá v délce tří měsíců. Do května by mělo být nové zábradlí na nadjezdech u Podivína i u Kostic hotovo,“ přetlumočila mluvčí města Ivana Solaříková.