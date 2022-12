Na mostním provizoriu platí snížená rychlost. „Technický stav mostu budeme nadále monitorovat, ale kdybychom si nebyli jistí, že je bezpečný, provoz bychom tam nepustili," řekl Nevola.

Omezení pro vlaky v Brně: špatný stav mostu komplikuje cestu na hlavní nádraží

Železničáři ve čtvrtek uvedli, že důvodem porušení mostu je podle jejich dosavadního zjištění stavba protipovodňových opatření. Mluvčí města Filip Poňuchálek uvedl, že štětovnicové stěny umístěné dva metry od pilíře jsou na místě od léta a od té doby žádné práce nepůsobily otřesy. Město plánuje společné jednání se Správou železnic o možnostech nápravy.

O vánočních svátcích pojedou všechny vlaky přes hlavní nádraží, protože provoz je výrazně slabší, stejně tak to bude o víkendu 31. prosince a 1. ledna. Mezi svátky a v prvním lednovém týdnu by měly přes nedaleké dolní nádraží jezdit pouze osobní vlaky mezi Tišnovem a Židlochovicemi a Hustopečemi, a to mezi 4.30 a 20.30. Jak bude vypadat organizace dopravy od 9. ledna, není zatím jisté.