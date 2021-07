Most je totiž v havarijním stavu. A Ředitelství silnic a dálnic podalo návrh na jeho demolici. „Most není v našem majetku, ale patří ke správci přilehlé silnice. Vzhledem k tomu že vede nad dálnicí D2, jeho stav stále sledujeme. A protože je špatný, podali jsme návrh na jeho odstranění,“ potvrdila mluvčí silničářů Lucie Trubelíková.

Velkobílovičtí s demolicí nesouhlasí. Své stanovisko ostatně oznámili již loni brněnské projekční kanceláři Pris, která je na toto téma oslovila. „Most je významnou spojnicí, kterou denně využívá množství cyklistů i pěších. Zajišťuje přístup k vlakovému nádraží i pro občany okolních obcí,“ zdůvodnila starostka Lenka Grofová.

Jak zdůraznila, dálniční nadjezd je navíc zařazený také do sítě cykloturistických tras. „Je pro nás velmi důležité, aby se naši spoluobčané a turisté vyhnuli frekventované silnici druhé třídy číslo 422, která není z hlediska bezpečnosti vhodná pro pěší a cyklisty,“ doplnila Grofová.

Velkobílovičtí se jen tak vzdát nehodlají. „Celou záležitost jsme řešili i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Most si do vlastnictví my jako město vzít nemůžeme, protože nemáme finanční prostředky na jeho opravu. Nicméně ve věci činíme další kroky. Byli bychom velice rádi, kdyby se most podařilo zachovat. Se zřetelem na naše spoluobčany, ale také na turisty, kteří cestu využívají," uvedla starostka.

Jen během deseti minut sledování přes most ve středu odpoledne projelo sedmnáct cyklistů. Mezi nimi i Jana Krejčí s manželem. „Pocházím z Velkých Bílovic. Z Podivína tam jezdíme za mými rodiči. Most využíváme pořád. Rozhodně jsem pro jeho zachování a opravu, jde o velice důležitou spojku. Nevím, jak jinak bych se bezpečně do Bílovic na kole dostala. Musela bych po hlavní silnici nebo na Rakvice, Trkmanice a pak do Bílovic,“ zareagovala.

Ona i manžel poukázali na důležitost mostu jako spojnice obcí v Lednicko-valtickém areálu. „Vede tudy vinařská stezka, z Valtic a Lednice zde denně projedou na kolech stovky turistů. Kromě toho tudy míří řada lidí, kteří přijedou do Podivína vlakem. Do Bílovic sice jezdí hodně často autobusový spoj, ale hodně místních si na nádraží nechá kolo a pokračuje pak do Bílovic právě na kole," poukázala Krejčí.

Krejčí zároveň zmínili, že si tudy cestu zkracuje stále více řidičů osobních aut. A to kvůli uzavírce více jak čtyřkilometrového úseku mezi Podivínem a Rakvicemi, kde kraj nechává opravit most vedoucí nad říčkou Trkmankou. „Vidíte, že už je tady z obou stran pěkný hrb. Přibyly i nápisy na silnici, které na to řidiče upozorňují. Kdo to tady nezná, urve si podvozek. Stačilo by, aby přijel malý traktůrek a vysypal tu jednu jednu balenou. S opravou se vjedou do pěti tisíc a není co řešit. Teď je most vážně ve špatném stavu," doplnil manželčina slova Krejčí.