„Jedná se v letošním roce o první ze série přednášek, které budou pokračovat i v únoru. Systém představili v listopadu 2019 představitelé města na setkáních a občany, která se konala ve všech městských částech Břeclavi,“ řekla k přednášce mluvčí břeclavského městského úřadu Jana Pelcová.

Zapojit se do motivačního systému třídění odpadu mohou Břeclavané už od 1. ledna. Lidé, kteří se do něj zapojí, mohou ušetřit na poplatku za odpady, a zároveň třídit pohodlněji. „V systému se třídí plast a papír, v další fázi projektu budou označeny také všechny nádoby na směsný komunální odpad. V rodinných domech mohou občané třídit do pytlů, které jim odváží svozová firma přímo od domu. V činžácích se přihlásí ke kontejnerům na plast a papír pomocí kódu a třídění odpadu se načítá na odpadový účet,“ doplnila mluvčí.