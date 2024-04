Podobná situace je podle něj v polovině dubna výjimečná. Obyčejně totiž vinná réva raší později. „Tohle je stav, ve kterém se réva obvykle nachází na konci května," poznamenal Košulič.

Škody ve vinicích utrpěl také Jiří Maděřič z Moravského Žižkova. „Otázka je, jak rozsáhlé. Pro vinici to zřejmě bude fatální," míní Maděřič.

NECHALI JSME TO NA POČASÍ

Na rozdíl od Košuliče s mrazem v Moravském Žižkově nikterak nebojovali. „Nechali jsme to na počasí. Mám s ochranou takové zkušenosti, že to obvykle dopadne, takzvaně jak má. Navíc bylo mínus tři až mínus pět stupňů lokálně. Na to už stejně nefunguje žádná ochrana," má jasno Maděřič.

Některé letorosty podle něj mají patnáct či dvacet centimetrů. „To bývá většinou těsně před květem, což je druhá věc, která nám vadí. Už nyní jsou tam květy. Pokud jsou květy, nedá se s žádnou úrodou počítat," sdělil Maděřič.

Slavnosti Břeclav lákají na Tři sestry a bohaté jídlo

Také výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček potvrdil, že vegetace je oproti obvyklým letům nyní zhruba o měsíc dopředu. „Letorosty jsou dneska dvacet čísel veliké. To je situace, která obvykle nastává okolo patnáctého května," uvedl.

„Ukazuje to, jak je náš obor křehký. Stačí hodina mrazu a je to vyřízeno," prohlásil Půček.

Zmínil také že aktuální situace je vypovídající směrem k názvu aktuální kampaně vinařů Pozor! Křehké.

ŠKODY? JASNO DO TÝDNE

Ve střehu byli v pátek ráno také ovocnáři. „Meteostanice nám naměřila -2,8 stupně Celsia, což je dost v tuto vegetační fázi, kdy jabloně stále ještě kvetou a jsou náchylné k poškození. Zatím nevíme, jestli mrazy nějaké škody způsobily, to bude jasné až tak do týdne,“ popsal Vít Blaha ze Sadů Starý Lískovec.

Podle pěstitele meruněk Jana Krejčiříka z Velkých Pavlovic se teploty v pátek ráno pohybovaly kolem nuly, ale pod bod mrazu moc neklesaly.

„Zatím se zdá, že nám to nějaké větší škody nezpůsobilo, ale to ukáže až čas. Žádná ochranná opatření jsme nedělali. Vyhodnotili jsme to tak, protože ani nehlásili stupně pod nulou. Do dalších dní čekáme, že by mrazy ještě mohly přijít," nastínil Krejčiřík.

DALŠÍ MRAZY

V dalších dnech jsou očekávané na jihu Moravy další mrazy. „V neděli předpokládáme ojediněle sněhové nebo smíšené přeháňky, v nižších polohách během dne dešťové. Nejnižší noční teploty plus dva až mínus dva stupně Celsia," informoval Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pododobné to má být teplotně i v pondělí a úterý.