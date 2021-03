V lednu podle předběžných údajů Českého statistického úřadu v kraji skonalo 1665 lidí. „Počet zemřelých v kraji byl jen o pětadevadesát úmrtí nižší než maximum z listopadu loňského roku. Oproti pětiletému průměru lednových úmrtí let 2015 až 2019 byla letošní skutečnost o čtyřicet procent vyšší,“ uvedl Karel Adam z krajské pobočky Českého statistického úřadu.

Lednová úmrtí v kraji



2021: 1 665

2017: 1 381

2000: 1 351

1994: 1 310

1996: 1 234

1991: 1 230

1993: 1 206

2019: 1 204

1992: 1 200

2015: 1 186

Nárůst lze připsat na vrub pandemii. Dokládají to data z hygieny i lékaři. V lednu v souvislosti s koronavirem totiž v kraji zemřelo 457 pacientů. Nemoc tak hrála roli v téměř každém třetím úmrtí. „Značný nárůst zesnulých pozorujeme nejen v týdnech či měsících, ale na každodenní bázi,“ podotkla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Krajská pobočka Českého statistického úřadu měsíční úmrtí datuje až do roku 1991. Letošní leden byl bezkonkurenčně nejhorší. A to i z pohledu Pohřebních a hřbitovních služeb města Brna. Tamní pracovníci provedli za měsíc 710 žehů – o 240 více než loni. „Samozřejmě to větší množství vnímáme. Zpopelňujeme i pro některé pohřební služby z Olomouckého kraje. Za cenu přesčasů a občas sobot a nedělí to zatím zvládáme,“ informoval ředitel městské firmy Michal Tomášek.

Patnáct mrtvých denně

Ještě horší jsou data za aktuální měsíc. V lednu kvůli covidu umíralo přes čtrnáct lidí denně. V únoru přes deset a k 12. březnu je to přes patnáct zesnulých za den.

Varovný signál je, pokud má člověk tři a více dnů vysokou teplotu kolem devětatřiceti stupňů Celsia. „Vždy to značí závažnou formu onemocnění a měl by zavolat do zdravotnického zařízení,“ sdělila primářka bohunického infekčního oddělení Radana Pařízková.

Narážela tak na fakt, že jednotky intenzivní péče v kraji čelí v posledních týdnech návalu pacientů. Řada z nich tam skončí právě proto, že nemoc i přes dlouhotrvající příznaky léčí doma.

V celorepublikovém měřítku byl leden nejhorší v Karlovarském kraji, kde oproti loňských rokům zemřel dvojnásobný počet lidí.