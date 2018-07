MSK Břeclav na rozcestí: roli hrají peníze, zvažuje se rozdělení

Břeclav – Budoucnost zapsaného spolku MSK Břeclav? Po nedávném odvolání jeho předsedy Dyma Piškuly z mlhy prosvítají alespoň návrhy změn. Jak zjistil Deník Rovnost, tou zásadní je možné rozdělení částí fotbalové a stolně-tenisové na dvě samostatné organizace s vlastní strukturou. „Je to zatím v rovině úvahy. V následujících dnech o možnosti bude jednat valná hromada,“ sdělila manažerka klubu stolních tenistů Linda Ivanová.

Ředitel městské příspěvkové organizace TEREZA Dymo Piškula.Foto: DENÍK/Martin Daneš

Právě od představitelů břeclavského stolního tenisu nápad vzešel. „Z oddělení by profitovaly obě strany. Je to nutnost související se současnými právními úpravami i nastavením dotací,“ zmínila Ivanová.



Podle ní je minulostí doba, kdy jedna organizace zaštiťovala více sportovních klubů z různých odvětví. „Dříve například pod hlavičkou tělovýchovné jednoty existovalo deset různých sportů. Dnes je jiná doba a řídit sporty je daleko těžší,“ uvedla Ivanová.



I podle předsedy fotbalové části klubu Tomáše Mráze je zvažovaná změna krokem směrem kupředu. „Můžeme poté lépe žádat o dotace. V případě, že budeme vystupovat samostatně, získáme více peněz,“ vysvětlil Mráz.

Zapsaný spolek na letošní kalendářní rok získal jen od města dotaci zhruba 3,2 miliony korun na činnost. „Je to až nadstandard. Co se týká úrovně fotbalu, není to jen o penězích. Odešli i dobří trenéři se vztahem k Břeclavi,“ řekl předseda sportovní komise města Zbyněk Chlumecký.



Fanoušci žádají rozvoj klubu. „Myslím, že rozdělení může být dobrá cesta. Přeju hlavně fotbalovému oddílu návrat do třetí ligy,“ uvedl například Jan Martuška.



Spolek zatím zůstává bez předsedy. Podle Mráze náhradu za Piškulu, který po sporech z funkce před měsícem odstoupil, budou řešit až v novém roce po plánovaných změnách.



Případné žádosti o dotaci má do té doby řešit jako zmocněnec spolku advokát Róbert Pružinský ze ZFP Group. Břeclavská společnost spolek MSK Břeclav podporuje. „Kdybychom mohli získat dotaci v hodnotě nad padesát tisíc korun, potřebujeme zmocněnce, který by tuto žádost zaštítil,“ podotkl Mráz.



Na dotaz Deníku Rovnost Pružinský nereagoval.