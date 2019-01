Břeclav - Nevybuchlé bomby a granáty staré desítky let stále ohrožují životy lidí na Břeclavsku. Pyrotechnici je odstraňují téměř každý týden.

Ilustrační foto | Foto: Tomáš Lánský

Malá letecká bomba, granáty nebo miny. To všechno stále nacházejí lidé i pětašedesát let po skončení druhé světové války na území Břeclavska. V pátek dokonce hledali pyrotechnici bombu pod bořetickou základní školou. Zatím neúspěšně. Obec musí na pomoc přivolat firmu se speciální technikou, která se pozůstatek ruského bombardování ze sklonku války pokusí najít.

„Pyrotechnici odjeli kolem desáté hodiny. Když jsem jim totiž přečetl záznamy z kroniky, podle kterých by měla být nevybuchlá letecká bomba u školy, tak usoudili, že se jim to bude jen s minohledačkou těžko hledat. Sice se o to pokusil, ale byli neúspěšní,“ popsal zásah brněnské jednotky bořetický starosta Václav Surman.

Ten narazil na zmínku o nevybuchlé bombě v kronikách. A jeho zjištění mu následně potvrdili i pamětníci. Vyhledal dokonce děti tehdejšího ředitele, který ve škole bydlel, a dnes již osmdesátiletou vychovatelku, jež si pamatovala, kam bomba spadla.

Čtěte také: U solárních panelů ležel ruční granát

„Pyrotechnici nám řekli, že přímé nebezpečí nehrozí. Leží tam pětašedesát let. Ale vyloučit nemůžeme nikdy nic. Výuku zatím omezovat nebudeme,“ uvedl Surman s tím, že určitě nechce žít s tím, že věděl, že bomba v zemi je a nic s tím vedení obce neudělalo.

„Starosta přišel na policii s tímto požadavkem. Pyrotechnik mu už dopředu tuto akci vymlouval, protože se zařízením, co máme, to nemůžeme najít. Což se potvrdilo. Takže jsme jim doporučili, aby místo nechali prozkoumat odbornou firmou,“ potvrdil brněnský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Především granáty pak často nacházejí lidé v Bořím lese v Břeclavi, kde měli Němci během války továrnu na výrobu munice. Po jejím výbuchu zůstala v lese ležet často funkční munice. A brněnští pyrotechnici dostávají informace o nových nálezech téměř pořád.

Čtěte také: Nálezce vystrašily ostré válečné granáty v Poštorné

„V Bořím lese jsem už pár věcí našel. Například dělostřelecké granáty různých ráží. Všechno je funkční. Je pravda, že munici mohou najít třeba i houbaři nebo lidé, kteří tam jdou na procházku. Pokud ale nahlásí třeba dvacet nálezů, tak to už jsou lidé, co tam jdou cíleně s hledačkami,“ popsal svou zkušenost Miroslav Milion z Klubu vojenské historie Břeclav.

Jak ale upřesnil, vždycky všechno nahlásil policii. A doporučuje to i ostatním. „Munice je sice zkorodovaná, ale uvnitř je stejně zachovalá jako při výrobě. Takže je to opravdu nebezpečné,“ varoval Milion.

Před hledáním i jakýmkoliv neodborným zacházením varuje i policejní mluvčí. „Nevím o zákonném způsobu, jak danou oblast uzavřít. Když už lidé něco najdou, ať zavolají na policii a ohlásí to. Naší povinností je udělat místo bezpečné. A ti, co tam jdou záměrně hledat, ať jsou také opatrní. Mají sice určité znalosti, ale určitě by jim měl být přednější jejich život než nález kousku trhaviny,“ byl přesvědčený Malášek.

Čtěte také: Na nádraží našli nevybuchlou munici