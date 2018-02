Mušlov na okraji Mikulova má svůj osadní výbor. Usilují o autobusovou zastávku

Jižní Morava – Patnáct lidí včetně dětí zachraňovali vloni na novomlýnských nádržích hasiči a vodní záchranáři. Silný vítr tam tehdy převrátil několik lodí se skauty. Desítky plachetnic a dalších lodí také roky brázdí vody vranovské přehrady na Znojemsku. Jenže tam zatím všechny mimořádné události až dosud řešili hasiči a policisté. To by se mohlo brzy změnit. Už letos by totiž vody vranovské přehrady mohly být pro plavce a další turisty bezpečnější. Jak zjistil Znojemský deník Rovnost, vodní záchranáři mají od Jihomoravského kraje přislíbenou dotaci a také díky ní by mohli poprvé v historii na Vranovsku sloužit.