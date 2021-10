Práce mají být hotové do konce dubna 2023. Projekt má vyjít na asi padesát milionů korun. „Součástí ceny jsou i související práce, tedy opravy povrchů komunikací, nouzový bezpečností přeliv, přípojky a podobně. Akce je podpořena dotací Státního fondu životního prostředí, zbytek nákladů uhradí město Mikulov,“ doplnila mluvčí společnosti Eliška Windová.

Za novou kanalizaci je rád i starosta města Rostislav Koštial. „Je to velká investice a její zhotovení bude náročné, ale připravovali jsme ji mnoho let, a nakonec jsme byli úspěšní i s žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zlepší se tak komfort pro obyvatele Mikulova a především Mušlova,“ poznamenal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.