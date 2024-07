Vznikly ikonické minisukně a proslulé zvonové kalhoty, oblečení rozzářily barvy a vzory, kdy svět pobláznila kapela The Beatles a nejoblíbenějším autem byl zmodernizovaný Volkswagen Brouk. Zlatá šedesátá léta se rozhodli oslavit nadšenci z Muzea v Kobylí na Břeclavsku.

„Po loňském úspěchu Prvorepublikového podvečera jsme se ve spolupráci s vedením muzea a obce Kobylí rozhodli tentokrát vrátit do krásných šedesátých let. Kdy po letech normalizace panovala ve společnosti uvolněná atmosféra. Uvítáme, když návštěvníci přijdou v dobovém oblečení, čeká je za to malá odměna, ale není to podmínka,“ pozval k účasti jeden z hlavních organizátorů Pavel Kuba.

Příchozí se mohou první srpnový pátek těšit například na módní přehlídku dobových šatů, pro všední i sváteční dny či sportovních dresů a oděvů. Přijedou historická auta, motocykl Jawa či Pionýr. Dvůr muzea, kde se akce koná, ožije stylovou hudbou v podání Karel Gott Revival Morava či Jazz Trio. Rock'n Roll předvedou členové Tanečního studia Václava Kosmáka z Břeclavi. Nostalgii navodí na závěr písničky Karla Kryla.



close info Zdroj: Muzeum obce Kobylí a Pavel Kuba zoom_in Minisukně, Beatles a Brouk. Kobylí se vrátí do zlatých šedesátých let

Ikonická šedesátá léta si ve dvoře Muzea v Kobylí mohou zájemci užívat v pátek 2. srpna od šesti hodin večer. Připraveno je občerstvení a chybět nebude například retro pivo. Podvečerem plným nezapomenutelných hitů, sportovních úspěchů a zajímavých událostí provede Jiří Kokmotos, povídat si bude mimo jiné i s legendou českého hokeje Jaromirem Meixnerem a hercem Zdeňkem Junákem.

Z šedesátých let si mohou zájemci odskočit do dávnější historie, kterou ojedinělé muzeum na Břeclavsku nabízí a prohlédnout si lidové kroje či stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu. Muzeum je plné dobového nářadí z venkovské chalupy i zemědělských strojů. Nechybí sklep s víny tamních vinařů.



Nahrává se anketa ...