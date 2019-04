Lednice – Více než dvě stovky exponátů, které reprezentují údajně největší výstavu historických mučicích nástrojů, mohou nově navštívit lidé v Lednici na Moravě. Oblíbené i kontroverzní muzeum tortury se totiž přesunulo z Brna právě sem.

Muzeum mučicích nástrojů. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Racek Attila

Důvodem k jeho přemístění z Brna bylo podle kurátora Roberta Pospíchala nesplnění podmínek požární bezpečnosti. „Muzeum se nacházelo dvě patra pod zemí. Při vstupu do něj byla trafostanice vysokého napětí pro celou Masarykovu ulici, což by v případě požáru působilo velké problémy a lidé by se nemuseli dostat ven. Proto nám daly úřady červenou, i když jsme měli smlouvu na deset let,“ vysvětlil Pospíchal.