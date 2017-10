Myslivci ulovili už devět stovek divočáků. Aby zabránili šíření afrického moru

Jižní Morava - Téměř devět stovek divočáků ulovili za poslední tři měsíce myslivci na Hodonínsku a Břeclavsku. Tak dlouho už na Moravě a ve Slezsku platí mimořádná veterinární nařízení, která mají zabránit šíření nebezpečného afrického moru prasat ze Zlínska. „V okrese Břeclav to bylo téměř dvě stě kusů, na Hodonínsku pak více než sedm set,“ informoval v pondělí Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Divoké prase - ilustrační foto. Foto: Deník

Další intenzivní odlovy ve vytýčené příhraniční oblasti, která je ohraničená dálnicí D2, se ale v posledních týdnech komplikují. „Lesy jsou totiž plné houbařů, to se pak divočáci špatně loví. Myslivci nechodí s puškou do lesa plného lidí. Navíc divočáci se často schovávají do kukuřice,“ upozornil předseda střelecké komise Okresního mysliveckého spolku v Hodoníně František Vaďura.

Zároveň připomněl, že ani povolení zakázaných způsobů lovu, jako jsou nasvícení a zařízení na noční vidění, situaci příliš nezměnilo. „Například ceny infrakamer na kulovnici začínají na devadesáti tisících korunách. Mohou si je tedy pořídit jen hodně bohatí myslivci,“ uvedl Vaďura.

Podle Zdeňka Růžičky z břeclavského Okresního mysliveckého spolku lze početnější odlovy divokých prasat očekávat až v příštím měsíci. „Nyní mají ještě na polích k dispozici potravu a v lánech kukuřice se špatně loví. Ke krmelištím se přesunou až v listopadu a prosinci,“ sdělil Růžička.

Zároveň připomněl, že oproti minulým letům se počty odlovených divočáků letos zvýšily jen o několik procent. „Ročně se na Břeclavsku odloví zhruba čtyři sta kusů,“ doplnil Růžička.

Navrhovatelé mimořádného odlovu jsou přesto spokojení. „Díky přijatým opatřením se podařilo zamezit dalšímu šíření této vysoce nakažlivé choroby prasat,“ upozornila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

V oblasti s intenzivním odlovem se za tři měsíce podařilo vyšetřit přes pět tisíc divočáků. Veterinární správa má zatím nahlášených 112 nakažených zvířat, a to výhradně v okolí Zlína.