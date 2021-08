/FOTO/ Zhruba čtvrtinu prací za sebou mají stavební dělníci, kteří mezi pětadvacátým a sedmadvacátým kilometrem dálnice D2 u Hustopečí budují novou protihlukovou stěnu.

Stavba nové protihlukové stěny v Hustopečích. | Foto: Veronika Nováková

Téměř dva kilometry dlouhá zeď s pohltivou výplní, která má Hustopečským ulevit od rámusu z dálnice, má být hotová do půl roku. „Protihluková stěna má výšku od 3,25 do 5,25 metru. Máme zde takovou zvláštnost. Střídají se tady dvě různá pole šířky 2 a 3,2 metru. A to je proto, abychom co nejvíce snížili omezení hluku ve městě. Naší snahou bylo vyhnout se stávající protihlukové stěně a vyhnout se zasažení bývalých sklepů, které se zde nacházely,“ přiblížil Vilém Huryta, výrobní ředitel firmy Firesta-Fišer, která má výstavbu protihlukové stěny na starosti.