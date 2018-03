Na Den svatého Patrika se zazelenal mikulovský zámek. Poprvé v historii

Administrativa - Specialisté v oblasti personálního řízení 25 000 Kč

Specialisté v oblasti personálního řízení PERSONALISTA - JUNIOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 19.9/6.12.2016 - organizace a zabezpečení výběrového řízení, spolupráce s vedoucími pracovníky za účelem obsazení pozice, správa inzerce volných pracovních pozic, tvorba reportů. SŠ, AJ na pokročilé úrovni (B2-C1), ŘP sk. B, organizační, komunikační schopnosti. Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je vyplnění on-line testu z AJ, který Vám bude ihned po ukončení registrace odeslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Fosfa Univerzita, 5 týdnů dovolené, firemní stravování, firemní školku pro Vaše děti, firemní ubytování. Vložit životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .