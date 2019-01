Břeclav - Fotografie, které Bohumil Lošťák vystavuje v břeclavské Galerii 99, vznikaly léta.

Bohumil Lošťák | Foto: DENÍK/Zdeňka Savarová

Než si sedne motýl na sochu nebo pták na dřevěnou plastiku tak, aby se to fotografovi líbilo, uběhne totiž několik roků. A právě kombinace přírody a umění okolo Pálavy jsou tématem současné výstavy Bohumila Lošťáka.



„Nejčastěji fotím přírodu kolem Tří Grácií. Auto totiž neřídím, takže se dál nedostanu,“ popisuje pole své působnosti sedmaosmdesátiletý fotograf. Fotit začal již v mládí a stále je věrný fotoaparátu na kinofilm. „Dřív jsem si fotky i sám vyvolával. To už teď ale nedělám,“ říká.



Na některá svá díla je obzvlášť hrdý. „Některé mé obrázky obletěly doslova celý svět. Například fotka divoké husy v letu nebo dva zajíci na sněhu. Ti jsou opravdovým unikátem,“ vyzdvihuje výsledek své umělecké práce obyvatel domku u Třech Grácií.



Kromě Břeclavi vystavoval lesník Lošťák svá díla i v Maďarsku, Švédsku nebo na Slovensku. Jeho fotky vyhrávaly odborné soutěže. „Tenkrát mi poštou ze zahraničí chodilo celkem dost peněz. Moje fotky přebírali za hranicemi do různých publikací. Já jsem pak dostával na tehdejší poměry celkem slušné honoráře,“ vzpomíná odborník na likvidaci lesních kalamit.



Dnes jsou jeho fotografie neprodejné, přestože je o ně na výstavě zájem. „V galerii visí výstavní kolekce. Tyto fotky mi daly strašně práce a já je proto neprodávám,“ vysvětluje. K vidění jsou fotky z posledních let i, ale i třicet let staré. Podle Lošťákových slov jsou jeho snímky určeny jen vnímavým lidem, kteří mají vztah k přírodě.