Petr Štěrba: Na dračích lodích jezdí Kleopatra i dědeček Hříbeček z Mrazíka

Jižní Morava – Pojedenácté odstartuje ve středu čtyřdenní Festival dračích lodí. Z malé akce, která měla veřejnost nalákat a seznámit s dračími loďmi, vyrostl do takových rozměrů, že ho Česká unie sportu zařadila mezi projekty Sportuj s námi.

Už jedenáct let organizuje festival dračích lodí znojemský kanoistický oddíl, který vede Petr ŠtěrbaFoto: Deník / Romana Holišová

Hlavního sobotního závodu se aktivně účastní kolem tisíce lidí a další tisícovky se chodí dívat. „Už od začátku je myšlenkou této akce, že je pro znojemskou veřejnost,“ říká v rozhovoru předseda znojemských kanoistů, kteří festival založili a pokračují v jeho organizaci, Petr Štěrba.

Znojemsko trápí sucho. Je v řece Dyji dostatek vody pro závody dračích lodí?

V Dyji je málo vody, jsme na úrovni sucha. Je pro nás velkým štěstím, že pod závodištěm je Sedlešovický jez. Ten udržuje nyní hladinu takovou, že pro školní posádky, které jsou lehké, je dostačující. Pro dospělé už je to na hraně.



Pustí vám Povodí Moravy více vody?

Dřív nám pouštěli vodu, ale už vloni ne. Vypadá to, že ani letos ne. Voda je problém, stále to řešíme. Vloni se nám kvůli malé vodě potopila loď.

Jak se vám může potopit, když je málo vody?

Řeka je poměrně úzká v místě, kde jezdíme. Jezdíme ve třech drahách. Dračí loď může i s posádkou vážit dvě tuny. Půlka tratě je na poměrně hluboké vodě, a když loď vjede na druhou půlku, kde je mělčina, tak se nad ní zvedne obrovská vlna. Pokud posádka v tu chvíli zaváhá, tak se stane, že vlna loď přejede a zatopí ji.



Program festivalu je čtyřdenní. Začínáte ve středu nejmenšími dětmi. Zvládnou malé děti jízdu na dračí lodi?

Od tří let ano. V lodi s nimi jede učitel a kormidelník. Máme pro ně vybavení, menší pádla a děti s tím nemají problém. Nezávodí, ale jedou dobrodružnou trať. Během jízdy je čekají různé nástrahy a úkoly, které musí plnit. Účastní se děti zhruba od tří do devíti let z okresu Znojmo.



Ve čtvrtek jsou na programu závody pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy. Budou startovat jen školy ze Znojemska?

Závody okoření ještě školy z Brna a z Kroměříže. Už před dvěma lety jsme přišli s nabídkou pro vítěze, že bude nominován na mistrovství republiky školních posádek. Tak tomu bude i letos. Znojemský kanoistický oddíl jim umožní trénink a dopravu na závod.



Co čeká návštěvníky v pátek?

Brány otevřeme ve dvě hodiny odpoledne. Máme připraveny nejen dračí lodě, ale i různá další plavidla včetně oblíbených šlapadel, která si lidé mohou vyzkoušet. Uvidí závod v rychlostní kanoistice, kde budou startovat znojemští kanoisté včetně nejlepšího znojemského závodníka Honzy Zahradníka a i můj bratr Honza, který má medaile z olympiád v Londýně a Riu a je mistrem světa. Předvedou se i naše děti z oddílu, které pojedou na minikajacích. Bude tam plno atrakcí pro děti a skončíme tento den kolem šesté hodiny hranou pohádkou pro děti. Bude to tak ideální odpoledne pro rodiny s dětmi.



V sobotu pak přijde vyvrcholení celého festivalu, a to neoficiální amatérské mistrovství světa dračích lodí…

Je to s nadsázkou neoficiální amatérské mistrovství světa. Je zajímavé, jak to za ta léta posádky uchopily tak, že to jako mistrovství světa vypadá. Kolikrát slyším hlasy od diváků, že ti Číňané vypadají jako Češi. S akcí nám pomáhá město Znojmo a jeden rok se mě z městského úřadu ptali, jestli nepotřebujeme pomoct s dopravou účastníků z letiště. Ale je fakt, že dvakrát zde startovala opravdová čínská posádka, což je v republice ojedinělé. Je to čínský národní sport a zajišťovala to čínská ambasáda. Standardně se účastní slovenské posádky. Letos přijede opět posádka z Vídně a svou premiéru budou mít Maďaři. Rakušané a Maďaři jedou sami za sebe, Slováci nemohou, protože je jich víc a pohádali by se, kdo bude Slovensko. Stejně tak nemůže nikdo reprezentovat Českou republiku. Posádky smí reprezentovat současný stát nebo v minulosti existující. Vždycky se vyskytnou nějaké kuriózní země. Startovat tak bude třeba posádka z ostrova, kde se vylodili rebelové z lodi Bounty. Přijela Kleopatra s Faraónem a reprezentovali Egypt nebo reprezentace Ruska měla posádku z pohádky Mrazík i s dědečkem Hříbečkem.



Kolik je tam znojemských posádek?

Těší mě, že roste zájem Znojmáků. Když jsme začínali, byla tak čtvrtina ze Znojemska, nyní je to odhadem sedmdesát procent. Už od začátku je totiž myšlenkou této akce, že je hlavně pro znojemskou veřejnost. Jsme rádi, že lidé ze Znojma už cíleně na dračí lodě chodí, ať už závodit, nebo fandit.



A také mohou zhlédnout kulturní program…

Ty máme vlastně dva. Jeden si vytvoří neplánovaně samy posádky. Vloni přijel tým v dresech hollywoodských hvězd včetně kapely KISS a celou dobu, kromě svých startů, hráli na pódiu. Pak se snažíme vytvořit program, který dopředu domluvíme. Letos vystoupí skupiny dětí s djembe bubny, znojemský písničkář Luděk Minka a skupina historického šermu Albion. Na osvětlené trati na vodě uděláme ještě gladiátorské závody na dračích lodí. A po nich bude ohňostroj. Celý večer završí letos poprvé koncert skupiny Team revival.