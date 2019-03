Břeclavsko, Jižní Morava – Lidé na jižní Moravě řeší problém, kam uložit nebožtíky. Pokud z dřívějška už nevlastní rodinné hrobové místo, k novému se dostanou jen stěží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„V současné době si vůbec nemůžeme dovolit pronajímat zájemcům hrobová místa v předstihu. Máme plno. Řešíme jen akutní případy,“ potvrdila hřbitovní matrikářka Renata Babčanová z Pohořelic na Brněnsku. Zhruba pětitisícové město vlastní hřbitov se zhruba šesti sty místy. Vedení radnice má už plány na jeho rozšíření. Podle místostarosty Josefa Svobody je nedostatek míst časovanou bombou. „Je to problém, který musíme už řešit. Máme k dispozici pozemek hned vedle stávajícího hřbitova. Tam plánujeme vybudovat další hřbitov, který by navazoval na ten stávající,“ uvedl místostarosta. Podle něj by tím tak dostalo šanci k získání hrobového místa dalších zhruba čtyři sta zájemců. Vybudovat nový hřbitov je ale podle něj nákladné a časově náročné. „Musíme počítat s tím, že chvíli to potrvá, letos se nám to určitě nepodaří,“ upozornil.