„Je to hrozné. Nastěhovala jsem se sem prvního dubna a už to bylo v takovém stavu . Všichni máme zničené boty, přičemž jedny stojí třeba i dva a půl tisíce, chodíme špinaví a zaprášení jako čuňata. Ještě, že nemám auto. Nevěděla bych, kde ho zaparkovat,“ postěžovala si Deníku jedna z obyvatelek. Mluvit chtěla jen pod zárukou anonymity.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav opravuje tři sta šedesát metrů dlouhý úsek, který bude stát více než čtrnáct a půl milionu korun. „Potýkáme se tam se ztíženými podmínkami, které jsou dány mimo jiné složitým geologickým podložím, stísněnými dispozicemi nebo podsklepením této ulice. Jeden ze sklepů byl stavebními pracemi narušený. Tato skutečnost způsobuje nepřístupnost ulice v jednom z vjezdů,“ reagoval na dotaz Deníku mluvčí firmy Eliška Windová.

Autem mohou do části ulice Na Jámě místní projet od Střelnické. Zcela neprůjezdná je však část od Brněnské. „Zajímalo by mě, jak by se tady vytáčeli třeba hasiči nebo záchranáři, kdyby se někomu něco stalo,“ kroutil hlavou další z obyvatel ulice. Ani on si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Práce na opravě kanalizace mají skončit až v prosinci. „Skluz je způsobený především narušením sklepa, kvůli kterému nelze zásadně navýšit množství techniky a pracovníků. Zhotovitelská firma však přislíbila dokončení co nejvíce urychlit. Snížení komfortu pro obyvatele nás mrzí, nicméně funkční kanalizace v ní je především v zájmu jich samotných,“ upozornila mluvčí Windová.

Nešťastnou situaci a z ní plynoucí naštvání obyvatel vnímá i vedení města. „Veškerá opatření, která ze stavby plynou, budou trvat po dobu nezbytně nutnou. Vzhledem ke ztíženým geologickým podmínkám se termín dokončení stavby, bohužel, prodlužuje. Rozladění a obavy obyvatel jsou pochopitelné,“ řekla mluvčí mikulovské radnice Markéta Ničová.

Vedení města na základě výzvy obyvatel ulice Na Jámě uspořádalo setkání se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Na něm probírali mimo jiné i další postup včetně pravidelného informování lidí, jichž se opravy bezprostředně týkají.

„Omezení plyne z toho, že se nemovitosti nachází v ulici, která je v režimu stavby. Proto se na ni vztahují opatření nutná pro zajištění bezpečnosti práce. V tomto smyslu bylo v dotčených ulicích nutné zavést regulovaný režim pro pohyb lidí, stání aut a zajistit náhradní způsob svozu odpadů a parkování,“ dodala mluvčí radnice Ničová.