Očkování na jižní Moravě blíž lidem: zapojí se dvě třetiny praktických lékařů

Dvě třetiny praktických lékařů se zapojí do očkování na jihu Moravy. V úterý dopoledne o tom informoval na svém facebooku hejtman Jan Grolich. „Je to skvělá zpráva především pro důchodce a ty, kteří to mají daleko do očkovacích center. Opravdu hodně to pomůže imobilním lidem, za kterými mohou přijít přímo domů jejich doktoři," sdělil hejtman.

Očkování proti koronaviru. | Foto: Deník / Michal Bílek

Od 1. března se začnou praktici, kteří mají zájem, přidávat do systému. „Pak postupně začnou očkovat. Bude to nabíhat po troškách, jak budou přicházet vakcíny," přiblížil Grolich. Praktici budou očkovat svoje pacienty. Podle Grolicha nebude nutné se k tomu speciálně registrovat. „Lékař se může podívat do systému, zda jsou někteří jeho pacienti zaregistrovaní. A když ještě nedostali vakcínu, může se s nimi domluvit na tom, že je bude očkovat u sebe," podotkl Grolich. Mezitím se už od pondělí začalo také s očkováním klientů a personálu jihomoravských domovů s pečovatelskou službou. Představitelé kraje v nich spustili očkování prováděné mobilními očkovacími týmy. „V pondělí jsme začali očkovat pomocí mobilního týmu z Fakultní nemocnice Brno první v domově v Blansku. Po celém kraji jich máme rozeseto dohromady 150 a očkování v nich se týká několika tisíc klientů a personálu," uvedla krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová. První dávku očkování předpokládají zástupci kraje v domovech s pečovatelskou službou podat zhruba za dva týdny. „Abychom zajistili co nejhladší průběh, vše organizujeme ve spolupráci s jednotlivými obcemi a městy, kde se tyto zařízení nachází," doplnila Leitnerová. V domovech s pečovatelskou službou žijí důchodci nebo plně invalidní lidé potřebující tuto službu. „Zařízení nespadají pod registrovanou sociální službu kraje. Zpravidla je zřizují jednotlivé obce a jejich klienti mají s obcemi sjednanou řádnou nájemní smlouvu," přiblížil mluvčí kraje Michal Cagala.