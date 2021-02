Na jihu Moravy loni navzdory krizi vzniklo pět nových minipivovarů, z nich jeden ale převzal technologii jiného. Počet subjektů, které tedy v oboru v roce 2020 podnikaly, se zvýšil podle dostupných informací o čtyři na jednašedesát. Vyplývá to z pivovarských webů a stránek jednotlivých provozů.

Kromě rozvozu domů si lidé mohou přijít pro pěnivý mok z EFI Pivovaru také k okénku. Nápoj prodávají v lahvích, sudech, půjčují i výčepy. „Největší zájem je nyní o lahvová piva. Ve skle, v PET lahvi,“ přiblížil Urbánek.

Vyrábí svrchně i spodně kvašená piva. „Máme uvařenou Desítku a Dvanáctku, svrchně kvašený New Zealand Pale Ale a Irish Stout. V létě uvažujeme, že uvaříme nízkoalkoholické osmistupňové pivo,“ řekl Urbánek.

Pěnivý nápoj z lokálních minipivovarů i od větších výrobců má rád Brňan Jaroslav Bubla. „Pravidelně chodím do jednoho brněnského podniku pro Slavkovské pivo a to i teď přes pandemii, kde mi ho stočí do džbánku. V nabídce střídají desítku nebo dvanáctku, ale kdyby přidali další piva, určitě bych ochutnal,“ svěřil se mladík.

Ztráta živnosti

Nejohroženější jsou pandemií pivovary restauračního rázu. „Naráz přišly v podstatě o obě živnosti, pivovarskou i restaurační. Pivovary proto logicky hledají i nové formy prodeje, jako jsou výdejní okénka,“ uvedl vedoucí Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně Tomáš Gregor. Nejistou situaci dokládají některé odsouvané investice.

Už poněkolikáté se odkládá například otevření Pivovarského domu Poupě, který má navázat na brněnské působení nejslavnějšího sládka české historie. „V dopadu koronakrize je velký rozdíl mezi mikropivovary, které se zabývají převážně výrobou takzvaných Craft beer prodejných v lahvích, a mezi malými pivovary produkujícími klasická kvalitní piva, kterým vždy lépe slušely sudy,“ uvedl Marek Tichý z Pivovarského domu Poupě. Segment čepovaného piva je podle něj postižený řádově víc.

Podle Filipa Vrány, který minipivovary na jihu Moravy dlouhodobě sleduje, v centru Brna investoři chystají i další projekty. „Podobně jako v Boskovicích a v Lednici. Blanensko a Vyškovsko jsou okresy s minimálním počtem provozů. Jednou se určitě vrátí výroba piva i do Vyškova, i když zřejmě v jiném rozměru než v minulosti,“ sdělil.

Ekonom Petr Pelc míní, že počet minipivovarů na jihu Moravy se do budoucna příliš snižovat nebude. „Dělají rozvážku, fungují okénka. Pivo má u nás obrovskou tradici. Lidé se je snaží podporovat. Jediné velké riziko je, pokud někdo začíná tento byznys třeba s bankovním úvěrem,“ uvedl.

Minipivovary na jihu Moravy



Nové provozy: Šardice, Louka (oba Hodonínsko), Sivice (Brněnsko), EFI Pivovar (Brno), technologii pivovaru Lucky Bastard v Brně převzal Minipivovar Kos Brno



Blanensko 1 minipivovar

Brno 13

Brněnsko 17

Břeclavsko 8

Hodonínsko 12

Vyškovsko 3

Znojemsko 7

MICHAL HRABAL

BARBORA PEŠTÁLOVÁ