Čtyřicetiletá žena, která před více jak čtyřmi lety nešťastně spadla z koně, zlomila si druhý krční obratel a zůstala prakticky odkázaná na pomoc druhých, totiž v úterý ráno zemřela. „Iva cvičila v neděli doma na přístroji, kterým posilovala svaly na nohou. Usnula při tom, což se stávalo často. Nicméně už se ji nepodařilo probudit, upadla do kómatu a záchranka ji převezla do nemocnice, kde v úterý v devět hodin ráno zemřela,“ přibližuje s chvějícím se hlasem Ivina kamarádka.

Tomu, co se stalo, stále nemůže uvěřit. Vždyť ještě v polovině července společně s blízkými přáteli oslavovala sympatická bojovnice kulatiny. Kde jinde, než mezi svými milovanými koňmi. „Obdivovala jsem ji pro její sílu, víru, pozitivní myšlení a odhodlání. Nicméně před nedávnem jí lékaři sdělili, že už nemá naději na to, že bude někdy sama chodit. Myslím, že svůj boj postupně vzdala a že ji ta zpráva silně psychicky zasáhla,“ domnívá se Knápková.

Iva Záděrová byla podle ní srdečným a upřímným člověkem, který se staral o druhé více než o sebe. „Vzpomínám si třeba na dobu, kdy jsem prodělávala covid a skončila na deset dní v nemocnici. Ona se o mě bála, řešila, jak mi je a jak to zvládám. Přitom můj covid byl absolutně nesrovnatelný s tím, co musela prožívat ona, a jak musela trpět,“ srovnává Ivina kamarádka.

Osudový pád

K pádu, který Ivě obrátil život doslova naruby, došlo 7. března 2018. Šla tehdy jako obvykle na trénink. Kůň si trošku více povyskočil a Iva z něj spadla. Přestože pád nevypadal nijak dramaticky, i přes ochranné pomůcky si jezdkyně zlomila druhý krční obratel. Verdikt lékařů zněl tehdy krutě. Kontuze míchy, nehybnost od krku dolů, dýchání pomocí ventilátoru a poškození zraku.

Iva se však nevzdala, cvičila, rehabilitovala a dělala obrovské pokroky. Po dlouhých měsících léčby a terapií ve slovenských Piešťanech začala Iva dýchat bez ventilátoru. Do končetin se jí začal postupně vracet i cit. „Když přišel covid, už nebylo možné, aby dojížděla na Slovensko. Našla si proto kliniku ve Zlíně, kde ji dokonce i postavili s pomocí robota na nohy. Moc se jí líbilo i v pražském Centru Paraple. Opravdu s pomocí rodičů zkoušeli, co mohli. Nechávala si píchat akupunkturu a vyzkoušela akupresuru,“ vypráví kamarádka.

Iva se s ní ostatně před lety seznámila právě přes svou vášeň – přes koně. „Měla k nim stále krásný vztah, milovala je, jako by to byly její děti. Dokonce si i vyčítala ten pád. Kůň, ze kterého spadla, byl totiž opravdu hodný a klidný. Spadla ale, bohužel, hrozně nešťastně,“ popisuje smutně Knápková.

Mrzí ji, že zatímco Iva všem okolo pomáhala, jí pomoci nebylo. „Do života si odnesu jedno velké poselství. A to, že člověk by neměl zapomínat občas myslet i tak trochu na sebe. Jediné, co mě nyní utěšuje je, že už Ivču nic nebolí, netrápí a její dobře,“ říká uslzeně Ivina kamarádka.

To, že jeho jezdkyně navždy odešla, už ví i Ivin kůň. „Vzali jsme ho na procházku, zavzpomínali jsme na ni a řekli jsme mu to. Nemyslím si, že tomu porozuměl, ale kdo ví,“ krčí rameny Knápková.

Poslední rozloučení s Ivou Záděrovou se bude konat v pondělí 29. srpna od dvou hodin odpoledne v hustopečském krematoriu. Její milovaní koně u toho nebudou chybět.

Celá redakce Deníku Rovnost vyjadřuje příbuzným i všem blízkým upřímnou soustrast.