V říjnu napršelo na jihu Moravy v průměru jen 12,2 milimetru, tedy zhruba šestatřicet procent dlouhodobých hodnot. „V listopadu jsme také příliš srážek nezaznamenali a ani pro další dny to nevypadá na nějaké vysoké úhrny," sdělil ve čtvrtek Zahradníček.

Září bylo podle statistik srážkově druhé nejhorší za posledních deset let. „Celkově to kompenzují letos vydatné měsíce červenec a srpen, ale potřebujeme, aby za říjen, listopad a prosinec napršelo alespoň osmdesát milimetrů srážek. Jinak nedosáhneme průměru poslední dekády," poznamenal náměstek hejtmana Jan Zámečník.

V posledních letech je možné pozorovat u srážek značné výkyvy. Například za poslední dva roky byl srpen podle Zámečníka nadprůměrný, naopak mezi lety 2016 a 2018 byl tento měsíc nejsušší od roku 2012. „Do budoucna je riziko, jak moc extrémní výkyvy srážek budou a jak moc teplota vzduchu bude zvedat výpar, což by znamenalo i při průměrných srážkách vyšší tendenci k suchu," zmínil Zahradníček.

Náměstek Zámečník uvedl, že je proto na jihu Moravy potřeba lépe zadržovat vodu v měsících, které jsou nadprůměrné. „Hlavním úkolem je zajistit dostatek pitné vody. Je potřeba hledat další zdroje a najít cestu, jak pitnou vodou zbytečně neplýtvat. Jestli to neuděláme teď, může to do budoucna znamenat lokální problémy," prohlásil.

Srážky byly v září na jihu Moravy pod normálem.Zdroj: Infografika: Barbora Kněžínková, Jáchym Brzezina/ČHMÚ

Málo srážek je vidět uprostřed listopadu i na vodních tocích v povodí Moravy. Průtoky se pohybují s výjimkou oblasti Beskyd v rozmezí třiceti a šestapadesáti procent dlouhodobých průměrných průtoků. „V povodí Dyje jsou listopadové průtoky v rozmezí čtyřiceti a devadesáti procent," vyčíslil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Mezi nejvodnější toky patří například Dyje v Podhradí, kterou teče třiaosmdesát procent dlouhodobého měsíčního průtoku nebo Svratka v Židlochovicích se sedmdesáti procenty. „Vzhledem k tomu, že meteorologové v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládáme, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající," doplnil Chmelař.

Meteorologové očekávají slabý déšť v pondělí a další pak od čtvrtka. „Ale srážky budou spíše slabé, do několika milimetrů. Od tři sta metrů smíšené či sněhové," sdělil ve čtvrtek Milan Bubniak z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.