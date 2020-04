Od 25. dubna mohou lidé v Mikulově využívat služeb tamní pošty opět i v sobotu. Vyřídit si nezbytnosti mohou od osmé do desáté hodiny ranní.

V čase od osmi do devíti hodin je vstup povolen pouze osobám starším pětašedesáti let. Od pátku 1. května pak začne platit nová otevírací doba. Ve všední dny bude otevřeno v čase od osmi do půl dvanácté dopoledne a od půl jedné do čtyř hodin odpoledne.