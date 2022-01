Podle provozovatelů sjezdovek je o školní lyžařské kurzy obrovský zájem. V Olešnici je díky nim přes týden nabito. Hlad je po roční pauza značný.

Ze severu Blanenska přímo do Brna: autobusy začnou jezdit od začátku března

„Měli jsme ale obavy, jak s tím zase zamíchá epidemie a vládní nařízení. Ve školách se pravidelně testují a pro kurzy dětí na prvním stupni do dvanácti let nejsou omezení tak přísná jako u starších. I když teď nemocných přibývá, nikdo nic hromadně neruší. Naopak jsme objednávky museli vzhledem ke kapacitě svahu potvrzovat v rozumné míře,“ řekl správce olešnického areálu Jiří Kotlán.

Po velké oblevě na přelomu roku a posledních mrazivých dnech v Olešnici dosněžili technickým sněhem. Po bídných dnech už bylo minulý víkend na sjezdovce opět narváno. Stejně jako v sousedním Hodoníně.

Školní kurzy jsou klíčové

V podobném duchu mluvil i prezident Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou na Hodonínsku Luboš Žák. Tam je o výuku lyžování velký zájem i mimo školní kurzy. „O víkendech bývá plno. Také hned první den po znovuzahájení provozu, tedy v pátek, bylo narváno,“ uvedl Žák.

Na nejníže položené sjezdovce v kraji, v Němčičkách na Břeclavsku, jsou školní kurzy lyžování pro provoz tamního vleku klíčové. A je o ně velký zájem. Díky tomu správci nemusejí zkracovat provozní dobu pro veřejnost.

Pořídit si psa? Závazek na celý jeho život, říká vedoucí blanenského útulku

„Co vím, odhlásila se zatím pouze jedna škola. Na prvním stupni to mají při organizaci lyžařského kurzu jednodušší. Nepodléhají PCR testům a dalším omezením jako starší děti. Navíc nemáme pobytové kurzy. Škola ráno přijede a odpoledne zase odjede,“ reagovala provozní tamního sportovního areálu Renata Podešťová.

Dětem pohyb chybí

V únoru se na lyžařský výcvik chystají také děti prvního stupně ze Základní školy ve Sloupu na Blanensku. Pojede jich kolem čtyřiceti. Poblíž sjezdovky v Olešnici budou také spát.

„V pondělí jsme se testovali a pozitivní nebyl nikdo. Snad to vydrží. Dětem pohyb strašně chybí a je to znát. Ve školách nemohly cvičit, jezdit do plavání, zrušili jsme lyžařské kurzy i výlet na raftech. Snad už to letos proběhne v klidu,“ doufá ředitel Pavel Dočekal.

Kontroly v Boskovicích. Většina lidí nařízení vlády dodržuje, říkají policisté

Přísnější nařízení se týkají žáků a také studentů do osmnácti let. Pokud vyjedou na týdenní pobytový kurz, musí mít před jeho zahájením negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Nebo být naočkovaní, případně s potvrzením o prodělání onemocnění koronavirem.

„Je to dost loterie a nemůžeme vědět, co se stane za měsíc. Někdo může být před odjezdem pozitivní a kurz nakonec nebude. Nebo se znovu změní vládní nařízení. Jdeme ale do toho i s tímto rizikem. Dětem chceme vynahradit to, o co přišly. Uvažujeme o testování AG testy celý týden před nedělním odjezdem a v pátek si necháme hromadně udělat PCR test. Víc pro to udělat nemůžeme,“ uzavřel Dočekal