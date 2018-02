Na stráních Pálavy žije nová šestiočka vidlozubá

Hustopeče - Hity jako She loves you, Help či Yesteday legendární anglické skupiny The Beatles zná snad i pozpátku. Matyáš Kyncl z Hustopečí na Břeclavsku dokázal zazářit mezi osmdesátkou uchazečů a získal roli v muzikálu Bítls v Městském divadle v Brně. „Hraji Žanka, který je z chlapců největší rebel. Mám to rád,“ říká patnáctiletý talent z hustopečského gymnázia.