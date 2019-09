Hustopeče – Stavba hustopečské cyklostezky pokračuje. V tomto týdnu začala stavební firma s demontáží oplocení a demolicí zídky v ulici Tábory před jídelnou místní základní školy. Kvůli těmto pracím celý chodník uzavřou. Posunutím zídky uvolní prostor pro vznikající cyklostezku, chodník i podélné parkoviště.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Do školy a do jídelny se lidé dostanou přes vyhrazené místo pro přecházení. „Od příštího týdne začneme demontovat obrubníky a budeme připravovat parkovací stání. Od 16. září má být ulice uzavřená a začneme s opravou povrchu ulice,“ vysvětlil stavbyvedoucí David Noga. Ulice bude uzavřená do konce listopadu. Při Burčákových slavnostech bude průjezdná.