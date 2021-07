Na týden stopl zakázky, aby mohl pomáhat. Elektrikář zatím čeká na plné vytížení

V šest hodin ráno postává Jiří Štýbl na náměstíčku v Moravské Nové Vsi. Městys se probouzí do dalšího dne po katastrofickém řádění tornáda. „Jezdím sem už celý týden pomáhat, čekám, co vymyslí hasiči za práci,“ otočí pohledem k hloučku záchranářů, kteří se schází do dalšího náročného pracovního dne.

Jiří Štýbl. | Foto: se souhlasem Jiřího Štýbla

Jiří je elektrikář. Když se ve čtvrtek dozvěděl o neštěstí, neváhal a na týden stopl svoje zakázky aby mohl pomáhat v postižených obcích. „Byl jsem teď tři dny u paní Dagmar v Hruškách. Vyklízel jsem věci z jejího domu, je určený k demolici,“ říká jen nerad. Svou profesi zatím uplatnit nemůže, nebo jen ve velmi omezené míře. „Dráty jsou pryč, sloupy vyvrácené. Tady někde by měl být další,“ pátrá po zmizelém betonovém kolosu. Tornádo připravilo manžele v Lužicích o dům, pomáhá jim pětice vnoučat Přečíst článek › V blízkosti po něm nachází jen zbytky v chodníku, zmizel. „To je ten problém, dokud nebude obnovené páteřní vedení nízkého napětí, nedá se nic dělat. Může to trvat i čtrnáct dní,“ odhaduje dobrovolník. Přestože se pracovníkům distribuční společnosti podařilo dodávky energie v dvou a půl tisícovém městysu částečně obnovit, bez elektřiny tam zůstává i tak stále hodně domácností.

