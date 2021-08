„Pro nás je to důležitá zpětná vazba, abychom mohli reagovat tak, aby byla pomoc poskytovaná rychle, efektivně a bez byrokracie,“ řekl na závěrečném brífinku šéf kabinetu s tím, že se například dověděl o problémech se zničenými hřbitovy.

Jak předeslal vicepremiér, předchozí setkání s místními podnikateli, kteří utrpěli velké ztráty, byly inspirací pro namodelování jednotlivých dotačních programů. Ten pro malé firmy a živnostníky, takzvaný rychlý milion, se podle něj otevřel brzy po řádění tornáda. „Ke dnešku máme zaregistrovaných 69 žádostí a 62 z nich je proplacených. Předpokládáme, že jich bude ještě více, protože 111 žádostí je ještě ve stádiu přípravy,“ uvedl Havlíček s tím, že zatím tak bylo proplaceno žadatelům 24 milionů korun.

Připomněl, že při minulé návštěvě tornádem postižené oblasti, slíbili program, který bude kompenzovat ušlé ztráty, u nichž škody přesahují zmíněný jeden milion korun. „První pracovní srpnový den byla tato výzva vypsána. Je pro všechny, kteří mají zničenou nebo částečně poničenou nemovitost a vše, co je její součástí, budou moci čerpat do 35 milionů korun,“ pokračoval ministr průmyslu a obchodu. Podnikatelé mohou začít žádat za dva týdny. Stát má na tuto pomoc připravenou půl miliardu korun. „Odhadujeme, že se bude jednat o dvacet až třicet firem. Na všechny by se mělo bez problému dostat,“ podotkl Havlíček.

Před brífinkem se zástupci vlády setkali i s místními vinaři. „Byl tady s námi náměstek ministerstva zemědělství, který přislíbil, že dostanou do 15. září zdroje. Jde o to, že se to musí trochu náročněji dokladovat, jedná se o polnosti, vinice a také o zemědělské stroje,“ doplnil místopředseda vlády.