Desítky let, co se sem moji rodiče se mnou a se sestrou nastěhovali, se zde nic nezměnilo, jsem ráda, že se konečně dočkáme nového parkoviště. Tak reagovala ve středu dopoledne před jedním z panelových domů největšího břeclavského sídliště Na Valtické při pohledu na dělníky Klára Trvalcová.

Na sídlišti Na Valtické v Břeclavi přibude více jak čtyřicet parkovacích míst. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Práce na vybudování nového parkoviště, které stávající parkovací plochy rozšíří o více jak čtyřicet nových míst, jsou v plném proudu. "Bydlím hned tady za rohem. Ke změně podélného na šikmé stání mělo dojít už dávno. Jsem za to moc ráda. Když jsme byly se sestrou malé, bylo tu prázdné parkoviště. Ale teď? Každá rodina má dvě auta. A když sem někdo přijede na návštěvu, je to katastrofa. Nedej bože, když člověk přijede na sídliště po třetí odpoledne, to už není vůbec kde parkovat," zmínila mladá maminka dvou dětí.