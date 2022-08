A že reprezentovali více než dobře, stvrdili i kritici ve svých recenzích. „Největší devízou inscenace jsou herecké výkony. Všech sedm herců se na jevišti pohybuje velmi přirozeně a nenuceně, mají nesporné charisma a jevištní váhu. Své charaktery črtají jemně, ale přesně, spolu s režisérem je dotvářejí řadou detailů, které z nich dělají životné postavy, a ne oživlé karikatury židovských, v případě Rebeky romských, typů,“ ocenila po představení Divadelní soubor Břetislav například kritička Jitka Šotkovská.

Břeclavští na svém profilu na sociální síti Facebook především vyzdvihli šanci zúčastnit se tak prestižního festivalu. „Dali jsme do toho vše, porvali se s tím se ctí a snad jsme ukázali, že i v Břeclavi divadlo umíme,“ napsali herci po svém vystoupení.

V nezáviděníhodné situaci se ocitli ochotníci z Boleradic. Principál Zbyněk Háder si totiž dva týdny před festivalem zlomil kotník pravé nohy a ocitnul se na invalidním vozíku. „Stáli jsme před rozhodnutím, zda naši účast odvolat, nebo zda to zkusit přece jen jinak,“ vyprávěl Deníku Rovnost Háder.

S režisérem Jiřím Brabcem si nakonec vyměnili role. „Navrhl jsem mu, že já budu na chvíli režírovat a on představení za mě odehraje. Ostatně před třiceti lety tuto roli sám hrával. Tehdy se však do Hronova nedostal, zatímco nyní ano. Splnil si tak svůj sen a zahrál si na festivalu ve svojí oblíbené roli. Bylo to tedy takové štěstí v neštěstí. Vždyť ta hra je o něm,“ usmíval se Háder.

Nutné bylo podle něj změnit aranžmá i vyznění role. „Myslím ale, ž se nám to povedlo a odehráli jsme dvě velmi pěkná představení. Ostatně i kritiky vyšly velice dobře,“ pochvaloval si divadelník.

Boleradičtí ochotníci, kteří se Jiráskova Hronova zúčastnili už po páté, měli tu čest stahovat ze stožáru po skončení festivalu českou vlajku.