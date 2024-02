Dosud museli dbát majitelé psů v Břeclavi na to, aby byli jejich mazlíčci při procházce kdekoli v katastru města na vodítku a přes čumák, aby měli náhubek. Hned několik změn teď přináší nová vyhláška upravující právě pohyb psů v Břeclavi. Na svém posledním jednání ji schválili tamní zastupitelé.

Jedním z důvodů změny v již roky platné vyhlášce byl mimo jiné i vznik Petice proti povinným psím náhubkům v Břeclavi, kterou loni v létě inicioval Tomáš Beránek.

Na výběr měli zastupitelé ze dvou navrhovaných variant. Podle přísnější varianty by museli mít náhubek i vodítko vždy ti psi, které by vedly děti mladší patnácti let. „Rada města i komise životního prostředí ke schválení ale doporučily tu méně přísnou. Mimo zastavěné území v katastru Břeclavi tak lze venčit psa bez náhubku na volno s tím, že je ale nutné aby jeho majitel dodržel další předpisy. Tedy zákony o myslivosti, ochraně přírody či lesní zákon,“ poznamenal místostarosta města Jakub Matuška.