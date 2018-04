Na vrchol unikátní rozhledny vyjedou cyklisté i vozíčkáři. Dohlédnou až na Alpy

Obchod - Obchod Nákupčí 40 000 Kč

Nákupčí NÁKUPČÍ MTZ Senior. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 11.1/22.2.2017 - SŠ/VŠ vzdělání (technické zaměření), praxe min. 5 let, znalost práce na PC (MS Office), ŘP sk. B, zkušenosti s nákupem (obchodem), s dodavateli, technické myšlení, znalost čtení technických výkresů a specifikace strojů a zařízení, znalost SAP a skladového hospodářství - výhodou, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti. Benefity: příležitost k dalšímu vzdělávání Fosfa Univerzita, 5 týdnů dovolené, firemní stravování, firemní školku pro Vaše děti, firemní ubytování. KONTAKT: zaslat životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .