Náctiletí strážníci? I přes podstav ne. Jsou neplnohodnotní, říká ředitel

Jižní Morava - K městské policii smí od ledna i osmnáctiletí. V příhraničí o ně není zájem. Nesmí mít zbraň ani jezdit s modrým majákem.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

O práci u policie snila devatenáctiletá Klára Kiliánová z Brna od dětství. „Nejprve jsem chtěla být pilotkou. Nakonec mi učarovaly policejní majáky,“ svěřila se mladá žena. Jako čerstvá absolventka střední školy brzy nastoupí ke strážníkům.

Dříve by si přitom musela ještě pár roků počkat. Zaměstnávat lidi mladší jednadvaceti let nově umožňuje městské polici novela zákona. Vstoupila v platnost v lednu. Má řešit problém, kdy se tabulková místa dlouhodobě nedaří obsadit. Jen v Brně je šestačtyřicet volných pozic.

V příhraničních okresech na jihu Moravy je situace jiná. O mladé kolegy tam zájem příliš nemají. V Hodoníně je v osmadvacetičlenném sboru jedno volné místo. Ve Znojmě k plnému stavu, dvaapadesáti strážníkům, chybí šest. „Jako podmínku jsme uvedli minimální věk jednadvacet let, v přihláškách není zatím žádný takový uchazeč,“ uvedl ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.

Chybějí strážníci

• V Hodoníně schází jeden strážník, ve Znojmě šest.

• Prázdná místa by mohli zaplnit i osmnáctiletí. Novela zákona umožňuje od ledna najímat strážníky mladší jednadvaceti let.

• Strážníci do jednadvaceti let nemohou řídit auto a používat zbraň.

Náctiletý strážník je podle něj neplnohodnotný a hůře využitelný. Nemůže totiž nosit služební zbraň a jezdit s autem s modrými majáky. „Člověk je navíc v osmnácti většinou nevyzrálý. Není to pro nás žádná výhoda,“ reagoval Vašíček.

Podobně se vyjádřila znojemská psycholožka Eva Kneblová. „Mladí v dnešní době déle zůstávají doma, později se stěhují od rodičů a mají děti. Na dospívání mají více času. Někdo je ale naopak už v osmnácti zajetý v pravidlech, zodpovědný a spolehlivý,“ okomentovala Kneblová.

Velitel strážníků v Mikulově na Břeclavsku Jiří Hamerník nepovažuje snížení věkové hranice pro vstup do sboru za šťastné řešení. „Pomůže možná v Praze, kde nemohou sehnat lidi. Tam si to vynutili. V menších městech to nepovažujeme za důležité,“ řekl Hamerník.

Podle něj by nevypadalo například dobře, když z dvojice strážníků jeden bude ozbrojený a druhý ne. „Žádného tak mladého uchazeče bych nevzal,“ má jasno mikulovský velitel.

Nyní tam mají šestnáct strážníků, takže plno. Vloni nastoupili dva noví. Mikulovští je hledali asi tři čtvrtě roku. „Nebylo to o tom, že by se nikdo nehlásil. Nemohli jsme najít ty správné lidi,“ dodal Hamerník.

Plno hlásí i v Břeclavi, kde slouží dvaatřicet strážníků. „Žádnou žádost od zájemce mladšího jednadvaceti let ani nemáme,“ sdělila mluvčí břeclavské městské policie Lenka Rigó.

MICHAL HRABAL

ZUZANA PEKÁRKOVÁ