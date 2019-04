„Místní lidé i významní hosté zavzpomínali na Peřinu na místním hřbitově u hrobu jeho rodiny. Aktu se zúčastnili zástupci 212. taktické letky generála Peřiny z Čáslavi, nadšenci z Klubu vojenské historie 276th Sqdn.(reenacted) Raf nebo parašutiské z Aeroklubu Brno-Slatina. Svůj hold generálovi vzdali i piloti čáslavské letky přeletem dvou L-159 Alca nad hřbitovem,“ přiblížila oslavy starostka Morkůvek Brigita Petrášová.

Až do neděle čtrnáctého dubna je navíc v tamním kulturním domě k vidění výstava Wings in Exile. Přístupná bude denně vždy od čtyř do šesti hodin odpoledne.