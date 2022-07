Obrovským překvapením pro farníky pak bylo nalezení také druhého kříže, který je zmenšeninou toho, jenž se tyčí nad věží kostela. „Mysleli jsme si, že jsme o něj přišli. Umístěný byl před tornádem na špici štítu. Symbolicky rok po tornádu na den přesně mi volal jeden pán, že pro nás má dárek. Myslel jsem, že nám předá obálku s penězi, ale on zatím přivezl v autě náš kříž. Zachránit se ho podařilo správci areálu sběrných surovin v Hodoníně,“ usmíval se kněz Marián Kalina.

Navrácení obou křížů vnímá jako znamení, že se věci zase postupně dají do pořádku, a že bude opět dobře. „Rány, které menší kříž zasáhly, jsou opravdu obrovské. Necháme jeho vzhled v nynějším stavu i se stopami, které nese. Zpět na štít se sice nevrátí, ale svoje místo určitě najde. Možná u památníku, který se připravuje,“ naznačil Kalina.

O tom, jaké léto v roce 2021 Neoveští zažili, se dozvědí také příští generace. Tamní mají totiž v plánu přidat do kopule pod křížem ve věži zprávu i s dokumenty. „Kopule byla dělaná v letech 2004 až 2005, to, co tam tehdy lidé uložili, jsme neotevírali. Pouze k tomu něco přidali,“ poznamenal kněz.

Obří štít

Práce na zničeném kostele v Moravské Nové Vsi pokračují dále. „Momentálně jsou demontované všechny vitráže, na jejich obnově už se pracuje v dílně. Termín dokončení je příští rok v srpnu. Protože jde o kulturní památku, řešíme také povolení a dokumenty s památkáři. Domlouváme se na barvě fasády, která nebude moci zůstat tak, jak byla. Kostel bude světle pískový,“ informoval Kalina.

Poté, co vše projde schvalovacími procesy, bude možné omítnout věž, složit část lešení shora kostela, namontovat věžní hodiny, které jsou již připravené, a postavit krov. „Stavební firma přislíbila, že hotový by mohl být do dvou měsíců. Pokud bychom začali v polovině prázdnin, kompletně hotový by tak byl třeba už v říjnu,“ přemítal farář.

Hotový je i štít kostela, který tornádo zcela zdevastovalo. „Máme obrovskou radost, protože postavit ho nebylo vůbec snadné. Jen na štít se použilo tolik cihel, kolik by stačilo na postavení jednoho rodinného domu. Štít je totiž čtrnáct metrů široký a přes deset metrů vysoký,“ překvapil farář.

Připravený je také projekt na kompletní opravu elektroinstalace. Pokud vše půjde, jak má, začít by s rekonstrukcí tamní mohli koncem prázdnin.

Opravy se dočká zanedlouho také kostel v sousedních Hruškách. „Stavební povolení máme, věž kostela, která spadla, totiž budeme navyšovat. Přibydou hodiny, které zde původně nebyly. Domlouvali jsme se s paní starostkou, že bychom s opravou začali až po krojových hodech. Ty tady budou za měsíc. Opravy totiž budou spojené s určitými dopravními omezeními,“ vysvětlil Kalina.

Postup prací na opravách obou svatostánků těší i místní. „Je to hezké. Ale jsou věci, které nás trápí daleko víc. Třeba škola, veřejná prostranství a sportoviště pro děti,“ povzdechla si dvojnásobná matka Lucie Sopková z Moravské Nové Vsi.