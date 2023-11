Proti je i Renata Hromadová. „Škoda tak krásné budovy. Zabraňme tomu, udělejme vše pro její záchranu. Patří k historii města. Musí být přece nějaká možnost to zastavit. Vždyť bourat se ještě nezačalo. Nechceme přece přijít o takový skvost,“ vyzvala žena.

S demolicí nesouhlasí ani obyvatelka Terezie Růžičková. „ Budova je nezničená a dá se říci, že svým způsobem i krásná . Maximálně bych udělala novou omítku, aby nebyly vidět malůvky na fasádě, a jemně ji zrekonstruovala. To je vše. Bourat ji je podle mě naprosto zbytečné,“ je přesvědčená.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy však budovu zachránit nelze. „Nevyhovující je jak její stavebně technický stav, tak i provozně dispoziční řešení. To už neodpovídá současným potřebám, a to ani z pohledu cestujících,“ zdůvodnil.

Smířit se s demolicí nehodlá ani bývalý starosta Mikulova Rostislav Koštial. A připravuje petici. Je přesvědčený, že revitalizaci areálu lze řešit i s tím, že budova zůstane zachovaná.

„Když jsem opouštěl radnici, měli jsme rozjednaný bezúplatný převod či odkup v režimu státního majetku s tím, že bychom budově našli uplatnění. Nové vedení města to vidí jinak. Souhlasí se zbořením. Já s tím ale nesouhlasím a chystám petici. O záchranu budovy budeme bojovat,“ vzkázal. Podle svých slov o tom již jednal na ministerstvu dopravy.

Mluvčí mikulovské radnice Markéta Ničová Deníku potvrdila, že dříve byl odkup či převod skutečně ve hře. Jednání však ztroskotalo. Důvodem byl špatný stav budovy a vysoké náklady.

„Oprava by si vyžádala vyšší desítky milionů korun. Důležitou roli sehrál také fakt, že ani Správa železnic, ani město, by pro tak velký objekt v dané lokalitě nenašli uplatnění,“ vysvětlovala mluvčí Ničová.

Práce na přeměně areálu mají začít v roce 2026. Hotovo by mohlo být do roka. Současnou výpravní budovu nahradí přízemní novostavba. Rozdělená by měla být na část pro cestující a provozní část. Přibudou také parkovací místa. Finální vzhled vzejde z architektonické soutěže.

„Projekční činností navazujeme na záměr projektu schválený Centrální komisí Ministerstva dopravy. Ve spolupráci s městem se připravuje komplexní řešení celé lokality dopravního terminálu. Probíhá také příprava zadání soutěže a upřesnění rozsahu a struktury investice ze strany Mikulova i Správy železnic. Následně dojde k výběrovému řízení na zhotovitele studie. Ten bude řešit celý dopravní terminál,“ popsal postup mluvčí Správy železnic.

Stavba podle jeho slov začne po ukončení všech nezbytných projekčních prací, po vydání stavebního povolení a také poté, co bude jasno, jakým způsobem se vše zaplatí. „Protože půjde o nákladnou investici, je její stavba vázaná na možnosti obou podílejících se stran. Od toho se budou odvíjet i termíny,“ upozorňoval Gavenda.

Zatímco bude Správa železnic pracovat na přípravě, chce exstarosta Koštial v chystaných úpravách dosáhnout změn. Je přesvědčený, že nynější budova je architektonickým skvostem, který vítá zástupy turistů při příjezdu do města.

„Nadbytečné prostory by šlo i komerčně pronajímat. Třeba jako podnikatelské inkubátory, ty se v Mikulově hledají. Je spousta firem a mladých podnikatelů, kteří se teprve rozvíjejí a něco podobného by využili,“ zamýšlel se Koštial.

Širší úpravy okolí

Mluvčí města Ničová doplnila, že má vznikající technická studie vyřešit nejen nádraží, ale celou lokalitu: nádražní budovu, autobusová stanoviště, centrální odstavné parkoviště, výjezdové centrum hasičů a záchranářů či volnočasovou plochu.

„Studie bude zadána Správou železnic ve spolupráci s městem a s finanční spoluúčastí města. Výslednou podobu zájmové lokality pak vyhodnotí společná hodnotící komise Správy železnic a města Mikulov,“ sdělila mluvčí.