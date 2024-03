Je to tady. Mandloně v Hustopečích rozkvetly. Čtrnáct dnů před slavnostmi

Sto padesát let stará stavba nádraží se nachází za nově otevřenou výjezdovou stanicí záchranářů i profesionálních hasičů. „Výhodou by tak bylo scelení složek integrovaného záchranného systému do jedné lokality. Protože se v okolí nádraží a autobusových terminálů kumuluje denně velké množství lidí, bylo by umístění pozitivem také z hlediska bezpečnosti,“ je přesvědčený Tržil.

Policisté chtějí Správu železnic požádat o bezplatný převod. Stejným způsobem by rádi získali i okolní pozemky, na nichž hodlají postavit garáže pro služební auta. Jasno by o všem mohlo být do konce roku.

Ve hře je zachování současné stavby, ale i bourání a postavení nové v podobném rázu. Rozhodne kontrola jejího stavu.

Budova nádraží v Mikulově je více než sto padesát let stará.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda společná jednání potvrdil. Současně řekl, že se s bezplatným převodem podnik souhlasí. Konečné slovo ale nemají. Jde totiž o státní majetek, s nimž mají železničáři jen právo hospodařit.

„Uděláme všechny kroky k bezúplatnému převodu tohoto práva na policii. Konečný souhlas s převodem a jeho podmínkami potom dává vláda," zmínil Gavenda.

Plán policistů mezitím přivítalo vedení radnice v Mikulově. Starostka Jitka Sobotková je přesvědčená, že by to přispělo ke zvýšení bezpečnosti v celé oblasti.

„Vše bude navíc ucelené v jedné lokalitě. Dnes jsou zde hasiči, ke kterým v lednu letošního roku přibyla nová moderní základna záchranářů,“ pochvalovala si starostka Sobotková.

Plány šéfa jihomoravských policistů potěšily i senátora a bývalého mikulovského starostu Rostislava Koštiala, který nedávno inicioval vznik petice za záchranu historické budovy.

„Je to pozitivní vývoj. Cílem petice bylo také to, abychom zabránili likvidaci objektu. S panem ředitelem jsme se na toto téma bavili. I v souvislosti s možností ji částečně zbořit, vzhledem k tomu, že není památkově chráněná, a postavit novou se zachováním vnější skořápky,“ zareagoval pro Deník Koštial.

Petice za záchranu nádraží pokračuje. „Podpisy stále sbíráme prostřednictvím petičního stánku, nikoli online. Hlavní myšlenka je, abychom se nezbavovali toho, co můžeme zachránit. Význam má petice pořád. A to do doby, než bude jasné, že nádraží policie skutečně přebere,“ zmínil Koštial.

Radost měli i oslovení místní. Například Terezie Růžičková. „Zní to dobře. Jsem ráda, že se našel někdo, kdo budovu zachrání od zbytečné modernizace,“ vyjádřila se.

Vedení jihomoravských policistů se nyní zabývá řadou dalších detailů souvisejících s areálem. Například také otázkou výjezdu z něj. „Komplikovaný je i z místa, kde nyní dálniční policisté sídlí. Věřím, že kdybychom byli skutečně u nádraží, bude možné se dohodnout se záchrannou službou, aby nám v případě nutného výjezdu otevřela obě brány. Prakticky ihned bychom tak byli na silnici 52,“ ubezpečil Tržil.

Sbohem, Mikulove. Herec Petr Batěk s novým rokem ukončil provoz penzionu Archa

Policisté počítají také s tím, že by v budově nového sídla zůstalo nutné zázemí pro potřeby provozu na železnici. Například toalety pro cestující.

Tržil nezastírá, že areál nádražní budovy v Mikulově by pro ně byl výhodný nejen z hlediska možného bezúplatného převodu, ale také třeba proto, že jsou zde již kompletně vybudované inženýrské sítě.

„Ekonomicky by to bylo výhodné. A výhodné by bylo i mít jen jeden objekt pro dálniční hlídku a obvodní oddělení,“ uvažoval.

Stávající sídlo dálničních policistů pravděpodobně v budoucnu půjde k zemi. „Leží totiž na trase plánovaného obchvatu Mikulova. Co bychom pak dělali s budovou po obvodním oddělení, je otázkou. Mohlo by se stát, že by šlo o objekt pro policii nevhodný a šel by do prodeje,“ naznačil Tržil.