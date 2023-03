Jestli spolupráce s Rakušany vůbec začne, není zatím jasné. Odpověď dají až analýzy nákladů a technického provedení. Podle břeclavské radnice však Rakušané mají už hotové první studie a chtějí spustit průzkum.

Přeplatky za teplo, Břeclav vrací lidem přes patnáct milionů. Cena klesla

Místostarosta Jakub Matuška upozornil na loňské obnažení závislosti na plynu, díky němuž ve městě získávají teplo tisíce domácností. V té souvislosti připomněl následné instalování panelů na zisk energie ze slunce, další náhradní variantou se pak může stát právě teplo ze země.

„Myšlenka využití geotermální energie je pro nás velmi zajímavá. Loni jsme již jednali se společností E.on, další jednání povedeme v blízké budoucnosti. Pro město naší velikosti musíme hledat adekvátně velký zdroj,“ oznámil místostarosta Matuška.

Škody za sedmdesát milionů pro Břeclav bývalý dodavatel plynu u soudu popřel

Opoziční zastupitel a jednatel firmy Teplo Břeclav Pavel Dominik ale považuje využití geotermálních vrtů v brzké době za utopii. Nahradit výhledově obrovské kotle na plyn je podle něj zatím nemožné. „Jenom zkušební vrt by stál miliony. Vzhledem k rozvodům a technologii je to teď nesmysl. Možná za padesát let. Brzké řešení ke snížení závislosti na plynu to není,“ je přesvědčený Dominik.

Břeclav není na jihu Moravy jediným městem, které chce snížit spotřebu plynu. Do ruské válečné agrese na Ukrajině šlo o levný zdroj, jehož cena však poté vystřelila nahoru. Například Brno kvůli snížení závislosti uvažuje například o horkovodu vedoucího z jaderné elektrárny Dukovany.

Po obřím zdražení zlevnění. Cena tepla v Břeclavi se od ledna opět změní

Primátorka Markéta Vaňková nedávno uvedla, že jednání se skupinou ČEZ, které elektrárna patří, posunují vizi dále. „Nyní jsme před dalším krokem, kdy by společnost Teplárny Brno a společnost ČEZ měly uzavřít smlouvu o spolupráci, která by navazovala na memorandum z června minulého roku,“ sdělila primátorka.