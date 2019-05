Praktici stárnou a odchází do důchodu. Mladí je ale nenahrazují. Kritická situace s nedostatkem lékařů podle průzkumu potrvá ještě několik let.

Už dva roky shání dětského praktického lékaře například ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Původní odešel kvůli důchodovému věku a ponechal si jen jednu ordinaci v blízkém Kobylí. „Část pacientů za ním dojíždí dál, ostatní si našli jiné po okolí,“ uvedl místostarosta města Petr Hasil.

Nového lékaře se Velkopavlovickým nedaří sehnat. „Nejsou. Máme za sebou několik jednání, ale zatím se nám to nepodařilo,“ krčil rameny místostarosta.

Chybějící lékaři

Kdo chybí:

- praktičtí lékaři pro děti

- praktičtí lékaři pro dospělé

- zubaři

- gynekologové

Proč chybí:

- až třetina lékařů je v důchodovém věku

- mladí nejsou

- zůstávají ve velkých městech, kde je zázemí nemocnic a větší šance přímých plateb

- tradičními metodami ošetří starší zubař i pět pacientů za hodinu, mladý moderními třeba jen jednoho

Právě dětští lékaři chybí v regionu nejvíc. Po nich lékaři pro dospělé, zubaři i gynekologové. Dostupnost lékařských služeb zajišťují doktoři důchodci. „Kdyby přestali dělat, bude to velký problém,“ řekl předseda okresního sdružení České lékařské komory v Břeclavi Karel Klanica. Sám už ve své gynekologické ambulanci přesluhuje.

Důvod vidí ve špatně nastaveném systému. „Mladí lékaři ze škol nestačili zaplnit opuštěné ambulance, někteří odešli do ciziny, jiní se dále vzdělávali na klinikách. V terénu je tak stav kritický,“ zdůraznil.

Vyhlídky do budoucna se ale podle něj lepší. „Na fakultách je už více studentů, jenže trvá asi devět let, než nastoupí do praxe,“ podotkl.

Na Hodonínsku nejvíce postrádají zubaře. „Většina stomatologů je v důchodovém věku, někteří mají i sedmdesát let,“ řekl předseda oblastní stomatologické komory v Hodoníně Radek Handel.

Problémem je podle něj i kapacita pro pacienty. „Starší lékaři se zavedenou ambulancí jich obsluhují i na dva a půl tisíce. Mladí jich převezmou zhruba pětinu. Je to o technologii. Moderní je sice kvalitnější, ale časově náročná. Starší lékař obslouží klasickou metodou za hodinu čtyři pacienty, mladý s novou technologií udělá třeba jednoho,“ přiblížil Handel.

Do důchodu odešla i zubařka v Moravském Písku. „Skončila loni v létě, náhradu za ni zatím nemáme. Je jich málo a mají plné kapacity,“ posteskl si tamní starosta Leoš Filípek.

Zubaře nedávno sháněla Barbora Kosinová z Křepic na Břeclavsku. „Na pojišťovně mi doporučili lékaře s volnou kapacitou. Dojíždím za ním až do Brna, ale jsem spokojená,“ řekla.

KOMPLETNÍ TÉMA K NEDOSTATKU LÉKAŘŮ NAJDETE VE ČTVRTEČNÍM (23.5.2019) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.