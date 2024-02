„Vláda pověřila Správu železnic k vyhodnocení této metody pro úseky z Brna do Ostravy a z Brna do Břeclavi – tedy ty, které jsou v přípravě aktuálně nejdál," potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Ministr dopravy Martin Kupka řekl, že pokud má mít Česká republika v roce 2033 dostavěnou páteřní síť dálnic včetně pražského okruhu a rozestavěné první úseky vysokorychlostních tratí, musí stát pro financování výstavby zajistit více zdrojů.

„Zapojení soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů je nezbytným krokem. Soukromý sektor tratě doprojektuje, zafinancuje, postaví, po několik desetiletí je bude provozovat a udržovat a pak je předá do užívání státu v odpovídající kvalitě,“ nastínil svou představu Kupka.

NASTAVENÍ PODMÍNEK

Podle ekonoma Petra Pelce jsou jakékoliv cizí zdroje lepší, než aby se Správa železnic zadlužila vůči finančním institucím. „Otázka je, jak budou nastavené podmínky. Jestli to bude čistě projekt o dílo, nebo jestli tam bude budoucí spoluúčast na provozu. Velké stavební společnosti budou pravděpodobně podíl na budoucí spolupráci vyžadovat, na druhou stranu pro menší subjekty to můžeme být referenčně velmi zajímavé. Zviditelní se tím," přemítal Pelc.

Firma PricewaterhouseCoopers dodá Správě železnic relevantní podklad pro rozhodování o využití této formy pro financování výstavby vysokorychlostních tratí v České republice.

„Očekáváme, že studie bude dokončena ke konci druhého čtvrtletí letošního roku. Tento podklad poslouží české vládě k rozhodnutí o využití PPP financování na úsecích Rychlého spojení Morava a k zahájení výběru poradce pro přípravu koncesní smlouvy s budoucím zhotovitelem stavby vysokorychlostních tratí,“ sdělil ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier.

Podle Pelce v České republice zmíněný typ financování velkou historii nemá. „V zahraničí je to obvyklejší než u nás, ale není to dominantní varianta. Je to určitý doplněk," zmínil ekonom. K tomu, že český stát nakonec využije financování vysokorychlostních tratí metodou PPP je spíše skeptický.

ZKUŠENOSTI Z FRANCIE

Vzorem pro český stát mají být úspěšné zkušenosti Francie, která tento způsob financování využila při výstavbě vysokorychlostních tratí na svém území.

Zástupci Správy železnic přiblížili, že při spolupráci metodou PPP se soukromým sektorem vzniká dlouhodobá smlouva uzavřená většinou na patnáct až třicet let. Vzhledem k dlouhodobým záměrům v oblasti vysokorychlostních tratí vzniká na české půdě i specializovaný takzvaný PPP tým. Jeho součástí bude také francouzský expert se zkušenostmi s výstavbou vysokorychlostních tratí.

Pelc zdůraznil, že stavba vysokorychlostních tratí je věc, nad kterou by český stát vůbec neměl otálet. „Bude záležet i na tom, jak rychle bude proces postupovat. Jestli Česku ‚neujede vlak‘ a tratě potom nepovedou jinudy. Z celoevropského pohledu by to byla velká škoda," má jasno.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM BRNEM

Na přípravě vysokorychlostních tratí spolupracuje i město Brno. „Podílíme se na výběru vhodné lokality nové zastávky, kterou pracovně nazýváme Vídeňská. Prověřovali jsme tři různé lokality. V tuto chvíli spějeme k závěru. Musíme zajistit obslužnost a dosažitelnost ze strany městské hromadné dopravy a také přístup pro mimobrněnské obyvatele po dálnici," nastínil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Už dříve Deníku řekl, že jsou se zástupci Správy železnic ve shodě a preferují variantu v prostoru mezi Vídeňskou ulici, dálnicí D1 a Bohunickou ulicí. Definitivně jasno má být v nejbližších dnech či týdnech.