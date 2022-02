Vlastník pozemků, kterým je společnost Pentacles Development, tak má stále šanci na to, že vedle areálu společnosti Linde + Wiemann postaví řetězec s potravinami Kaufland či Lidl a hobby market Mountfield nebo Hornbach. „Dopadlo to lépe, než jsme chtěli. Vůbec to nebereme negativně. Proti byli jen čtyři zastupitelé. Podařilo se mi všechny argumenty uplatnit a přesvědčit opozici. Zastupitelé budou příště rozhodovat o zkráceném řízení. A my se zavážeme, že vše vyřešíme v plánovací smlouvě,“ okomentoval za investora výkonný ředitel Pentacles Development Ladislav Fňouka.

Ne supermarketu, rozhodli břeclavští zastupitelé. Obávají se dopravních problémů

Společnost, kterou zastupuje, totiž slíbila, že v případě schválení pořízení změny územního plánu zaplatí městem zadanou dopravní studii, pořídí projektovou dokumentaci, zajistí stavební povolení a zaplatí a vybuduje posilující silnici, takzvaný bypass, a případně i další opatření vyplývající z výsledků studie.

Fňouka naznačil, že společnost zřejmě ztvrdí své úmysly navíc kupříkladu ještě podpisem memoranda. To proto, aby dala radnici po volbách pojistku, že skutečně vše zaplatí tak, jak přislíbila.

Obavy z dopravy

Ostražití a opatrní jsou co se změny týče především Bobři, tedy koalice Mladí a neklidní. Obávají se především dopravního kolapsu v už tak ucpané Břeclavi. „Podobně jako většina břeclavského zastupitelstva jsme tento návrh nepodpořili, a to především kvůli dopravě, která je s nedalekým kruhovým objezdem u Tesca prakticky nejhorším místem ve městě. Nutno dodat, že investor avizoval spolupráci s městem na dopravní studii i případném řešení. Podle nás je však takový cíl osobní dopravy velký risk, jehož přínosem by pro město měl být jen další velký obchod,“ napsali ve společném vyjádření zastupitelé Magda Lengálová a Petr Vlasák.

Jako obecné důvody, pro které se rozhodli změnu územního plánu, a potažmo i výstavbu nákupního centra, nepodpořit, byl zábor půdy, plýtvání potravinami a diskutabilní kvalita zboží. „Naopak chceme v Břeclavi podporovat drobné podnikání na lokální úrovni a pomoci navracet malé obchody do centra města, kde si lidé nakoupí i po cestě z práce nebo školy,“ připomněli.

Koalice Mladých a neklidných zdůvodnila svoje hlasování již krátce po skončení zastupitelstva na sociální síti Facebook. „Existenci velkých nákupních center ale obecně neodsuzujeme, respektujeme, že hypersupermarkety mají své zákazníky, a že je po nich zjevně poptávka, když se snaží o další prodejní plochy v Břeclavi. Okrajové části města s dobrým dopravním napojením jsou pro takové využití vhodné, umístění tedy plocha vedle Tesca splňuje. Problém je v tomto případě doprava,“ napsali.

Zastupitelka za Pro Region Olga Kelemenová se domnívá, že i přesto panuje v zastupitelstvu v tomto směru spíše všeobecná shoda. „Nevšimla jsem si, že by byl někdo vyloženě proti. Spíše se jednalo o to, že kolegové chtějí záruky ve formě podpisu plánovací smlouvy, jíž se investor zaváže ke všemu, co přislíbil. Pro město by byla přidaná hodnota, kdyby skutečně přišel někdo, kdo těch deset až patnáct milionů za dopravní analýzu a vyřešení dopravní situace zaplatí. Nechci předjímat, ale myslím, že by neměl být problém to přijmout,“ nechala se slyšet Kelemenová.