Mikulov, Milovice, nebo třeba Hustopeče. Obce a města na Břeclavsku už žijí přípravami letošních Vánoc. První stromy, které budou o Adventu krášlit náměstí, představili Mikulovští, Milovičtí i Hustopečští.

Vánoční smrk na mikulovském Náměstí. | Foto: se svolením města Mikulov

Na mikulovské Náměstí v pondělí doputoval z ulice Kpt. Jaroše třicet let starý smrk. „V roce 1991 jej zde zasadili noví obyvatelé bytového domu v domnění, že jde o zakrslý smrček. O třicet let později sice strom stále dělal parádu, ale zároveň přinášel mnoho nesnází. Obyvatelé svítili i ve dne, otloukal fasádu, narušoval základy domu. Proto udělá parádu na Náměstí až do nového roku,“ uvedl mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.