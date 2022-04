Pojmenoval ho šifrovaně eSPSBV. „Projekt je zároveň mým maturitním. Je úvodem do programovacího jazyka Swift a jeho součástí je tvorba jednoduché aplikace pro systém iPhone. Tuto aplikaci jsem umístil i na App Store, takže je veřejně přístupná a každý se může podívat, jak vlastně funguje,“ vypráví zaujatě student oboru Elektrotechnika se zaměřením na informační technologie.

Svoji aplikaci eSPSBV připodobnil ke katalogu interních odkazů pro školu. „Je přímo určená nynějším studentům. Nachází se v ní seznam učitelů i s jimi doporučenými učebnicemi, které do svých hodin vyžadují. Studenti si jednoduše vyhledají učebnici, kterou si mohou současně přímým prolinkem na internet i koupit. Stejně tak je možné si zde vyhledat kupříkladu i materiály z kurzů, které daný učitel vede. Vše je na jednom místě tak, aby to studentům zjednodušilo práci,“ ukazuje mladík z Týnce přímo ve svém mobilním telefonu redaktorce Deníku Rovnost.

VIDEO: Studenti si v Břeclavi po dvouleté pauze užili svůj Den informatiky

Na vývoji aplikace pracoval zhruba rok a půl. Dokončil ji teprve letos v lednu. „Do budoucna bych ji chtěl rozšířit tak, aby nabízela více funkcí,“ podotýká Prajka. Tlačí ho však čas. Nejvíce mu ho nyní zabírají přípravy na maturitu. Zkoušku dospělosti bude skládat z češtiny, matematiky, elektrotechniky a elektrických měření a zařízení.

Pokračovat pak hodlá sympatický mladík ve studiu na vysoké škole. „Podal jsem si přihlášky na Vysoké učení technické do Brna i na České vysoké učení technické do Prahy. Přijímačky teprve budou, tak uvidím, jestli vůbec uspěji,“ usmívá se Prajka, jenž by se i v budoucnu profesně rád věnoval právě tvorbě aplikací.

Dalšímu vzdělávání se věnuje taky ve volném čase. „Snažím se učit světové jazyky a rozšiřovat si obzory právě v této oblasti. Je to hodně důležité,“ vyzdvihuje vývojář z Týnce.

Je přesvědčený, že rozvoj jeho schopností a umu jde ruku v ruce s praktickými možnostmi, které k teoretické výuce nabízí učitelé v jeho škole. „Už v prváku mě hodně překvapilo, jak moderní školou naše průmyslovka je. Hodně se budují nové učebny, ať už jde o učebnu automatizace nebo virtuální reality. Dokonce se chystá nový projekt na učebnu obnovitelných zdrojů, ve které budou kupříkladu i solární panely. To se mi hodně líbí. Je fajn, když můžete věcem, o kterých se učíte, nahlédnout pod pokličku a osahat si je,“ zdůrazňuje Prajka.