Ta odstartovala krátce před polednem u tamní nově zrekonstruované budovy radnice. „Za ty roky se k nám traktoristé už i pravidelně vracejí. Jsou tady od Plzně, Rokycan, ale i další nadšenci z okolních obcí,“ vyjmenoval za organizátory Robin Svačina.

Poprvé se se svým dvouapůlletým synem Šimonem přijel do Podivína podívat i Viktor Foukal z Rakvic. Na Šimonově tričku pochopitelně nemohl chybět obrázek červeného zetora. „Malý traktory miluje, po tatínkovi. Jeden velký máme dokonce i doma,“ usmíval se Foukal.

Kromě spanilé jízdy si organizátoři pro návštěvníky připravili hned tři soutěžní disciplíny. Ty se uskutečnily u nedalekého Panského kopce. „Jde o soutěž v projetí vytyčené trasy na čas, o tažení břemene na čas a jízdu zručnosti, kterou je slalom. Klání absolvují všichni účastníci společně. Hodnotíme je však ve čtyřech kategoriích. Za benzínové traktory, traktory dieslové, tovární traktory a pak traktory s odpruženými nápravami,“ upřesnil Svačina.

Na Podivínský mazec se letos vůbec poprvé přihlásil také Ondřej Šeďa s traktorem domácí výroby. „Tento traktor dělal dědeček spolu s tatínkem. Pochází z roku 2005. Deset let stál doma zapomenutý, až mi ho bylo líto a rozhodl jsem se ho spravit,“ vyprávěl Šeďa, který v Podivíně bydlí necelé dva roky.

Jeho domaděl, jak v Podivíně tento druh traktorů označují, jezdí na benzín. „Obsah má 1,1 litru a teoreticky může jet až sedmdesátkou, ale zatím neměl nikdo odvahu to otestovat,“ smál se traktorista, který svůj stroj využívá především na lehčí práce, například na převážení dřeva. „Sestavovali jsme ho asi rok. Děda měl vlastní traktor, který si vyrobil, a se kterým jezdil do vinohradu. No a můj tatínek si přál taky mít vlastní traktor. No a tak jsme tady,“ zavzpomínal Šeďa.

Na soutěže na Panském kopci se do Podivína přijela podívat i Rakvičanka Simona Rampáčková s rodinou. „Jezdíme sem s dětmi každý rok, traktoriádu si nenecháme ujít. Začali jsme, až děti trošku odrostly. Asi před třemi lety jsme byli poprvé,“ řekla Rampáčková, která si pochvalovala také sobotní počasí. „Vždycky bývá hodně velké horko, je dobře, že je letos pod mrakem,“ usmívala se Rakvičanka, jejíž manžel sám traktorem jezdí. „Ale účastnit by se asi nechtěl. Oni jsou se synem Martínkem raději za nadšené diváky,“ prozradila na svého muže Rampáčková.