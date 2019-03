V roce 2018 se školka dočkala celkové rekonstrukce. „Budova je nově zateplená, má novou fasádu i střechu,“ informovala ředitelka Marie Gebhartová. Školka má i vlastní školní kuchyni s výdejnou.

V letošním roce plánuje vedení školky modernizaci vnitřních prostor pro děti i zaměstnance. „V plánech je třeba pořízení nového nábytku,“ doplnila Gebhartová.

Vize mateřské školy je jasná: dát dětem ten nejlepší základ do života. „Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kam každé dítě rádo chodí a cítí se zde spokojené. Nabízíme dětem spoustu tvořivých aktivit, je u nás veselo a útulno. Snažíme se v každém dítěti najít to, v čem je dobré a to chránit a posilovat,“ uvedla Gebhartová.